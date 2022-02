Chasseurs de Crimes - Une famille soudée, ça compte

Jusqu’alors, Tommy ne comprenait pas pourquoi les femmes avaient besoin de temps pour se rétablir entre les naissances et que les grossesses non planifiées peuvent mettre en danger la santé de la mère et de l’enfant. Assis sous le papayer dans son jardin, Tommy nous raconte son histoire, regrettant de ne pas pouvoir remonter le temps. Cette histoire explique les bienfaits de la planification familiale, souligne le droit des femmes à décider de leur propre corps et l’importance pour les hommes et les femmes de vivre ensemble sur un pied d’égalité.