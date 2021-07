Chasseurs de crimes - Le défi du plastique

La lutte contre les déchets plastiques s’avère urgente, car les inondations favorisées par une mauvaise gestion des déchets et aggravées par les méfaits des politiciens impactent la population. Nous suivons les aventures de Mama Rosa et ses enfants Kaloum et Gabi, dont le petit ami Ananda s’inquiète de la disparition de son père. Que lui est-il arrivé ? Cette histoire passionnante montre comment les citoyens peuvent exiger des politiciens qu’ils agissent et eux-mêmes développer des idées pour un avenir meilleur, plus durable et plus sûr.

Une histoire écrite par James Muhando (Kenya)