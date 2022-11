En RDC, la Céni publie ce samedi son calendrier électoral

Ce qu'on sait à ce stade, c'est que la commission électorale (Cèni) tient à lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans quelques semaines. Selon sa feuille de route, cette opération prendra 90 jours, de décembre 2022 à mars 2023.

Le gouvernement se dit confiant de la tenue des élections en décembre de l'année prochaine mais le court délai prévu pour enregistrer les électeurs laisse planer un doute sur la faisabilité du processus.

A ceci s'ajoute la situation sécuritaire dans l'est de la RDC où des dizaines de milliers de déplacés ne pourront pas voter, ce qui laisse redouter que les élections ne puissent pas se tenir dans cette partie du pays.

Jérôme Bonso, expert électoral et président de la Ligue nationale des élections, se montre prudent.

"Pour les élections de 2011, la Céni avait mis 15 mois pour 40 millions d'électeurs enrôlés, et 18 mois pour les élections de 2018. Et maintenant, pour les élections de 2023, la Céni veut mettre trois mois (90 jours). C'est là où les esprits sont pessimistes pour voir si cette durée va tenir", estime Jerôme Bonso.

L'opposition se méfie

Au moins 280 000 personnes déplacées depuis les affrontements de mars au Nord-Kivu

Les combats de ces derniers jours entre l'armée et le M23 au Nord-Kivu, mais aussi les attaques des rebelles ougandais ADF et de la milice Codéco depuis plusieurs mois, dans la province de l'Ituri, ont fait des dizaines des milliers de déplacés.

Mais la Céni tente de rassurer en indiquant que l'opération d'enrôlement va se dérouler aussi dans les camps de déplacés internes.

Quant à l'opposition politique, elle continue à bouder le processus électoral en cours. Pour Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, la publication du calendrier électoral est un non-évènement.

"On n'est pas concerné par cette mafia, c'est simplement un leurre… on est en train de flouer la population congolaise pour qu'en réalité il n'y ait pas d'élections libres, transparentes et démocratiques, qu'il n'y ait aucun processus qui soit crédible, donc personne n'y croit. Nous, opposition, on n'est pas dans le processus électoral", a-t-il dit.

Pour sa part, la coalition Lamuka de Martin Fayulu promet de se prononcer une fois le calendrier publié.