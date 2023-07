CDM (F) : préparation mouvementée pour l'Afrique du Sud

Alors que les championnes d'Afrique en titre doivent s'envoler pour l'Océanie ce mercredi 5 juillet, les relations entre les joueuses et la fédération sont loin d'être au beau fixe.

Ces derniers jours, les Banyana Banyana ont exigé de la fédération sud-africaine de football plus de clareté concernant les primes pour le Mondial. Les joueuses ont rapporté qu'elles toucheraient chacune 30.000 dollars de la part de la FIFA, la fédération internationale qui organise la compétition, mais rien de la part de la fédération sud-africaine.

Elles ont aussi déploré l'état des pelouses sud-africaines et notamment celle du stade Tsakane, situé en banlieue de Johannesburg. Les Banyana Banyana ont réclamé tout au long de leur prépration de disputer des matchs dans des enceintes plus conformes à leur statut, comme le Soccer City de Johannesburg ou l'Orlando Stadium de Soweto.

L'Afrique du Sud possède de nombreux grands stades suite à la Coupe du monde 2010 Image : picture alliance/augenklick

Dimanche dernier, craignant de se blesser, elles ont finalement refuser un match amical face au Botswana qui devait se dérouler dans le stade de Tsakane.

Un dirigeant de haut rang de la fédération leur a alors reproché de se comporter en "mercenaires" et en "traîtres" dans la presse. De son côté, le président de la SAFA, Danny Jordan, a sévi en renvoyant les 20 joueuses concernées chez elles avant de sélectionner une nouvelle liste de joueuses, pour défier les Botswanaises. Cette équipe improvisée s'est finalement inclinée 5-0.

Le ministre sud-africain est intervenu

Face à l'ampleur du conflit, le ministre sud-africain des Sports Zizi Kodwa n'a eu d'autre choix que d'intervenir et a proposé une réunion entre toutes les parties avant le départ des joueuses afin d'aborder des "questions relatives à l'engagement et au soutien du gouvernement à l'équipe, au conditions de travail et de bien-être", mais aussi "la transparence concernant les contrats".

Après son titre lors de la CAN 2022 face au Maroc, l'Afrique du Sud semblait dans une bonne dynamique Image : FADEL SENNA/AFP/Getty Images

Avant ses déboires, l'Afrique du Sud semblait l'équipe africaine la mieux armée pour faire un bon résultat lors de ce Mondial. Lors de la CAN 2022, les Banyana Banyana avaient impressionné par leur solidité défensive et l'efficacité de ses attaquantes, Hildah Magaia en tête.

Une bonne Coupe du monde permettrait au football sud-africain féminin de progresser encore.

Les Sud-Africaines doivent encore disputer un match amical face au Costa Rica avant d'entrée en lice dans le tournoi le 23 juillet prochain face à la Suède.