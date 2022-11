CDM 2022 : le Sénégal bat le Qatar (3-1)

Le Sénégal s’est imposé (3-1) sans vraiment briller face une équipe du Qatar bien plus en jambes que lors du match d’ouverture face à l’Equateur. Dominateurs en première période, les Sénégalais ont concrétisé leur domination en ouvrant le score par l'intermédiaire de Boulaye Dia à la 41è minute de jeu.

Au retour des vestiaires, un but de Famara Diedhiou a permis aux Lions de faire le break. Malgré un gros coup de mou en milieu de deuxième mi-temps et un but encaissé qui aurait pu être évité, le Sénégal a tenu le coup notamment grâce à une belle performance d’Edouard Mendy. Bamba Dieng a fini par marquer un troisième but qui a mis à l’abri son pays.

Bamba Dieng est le 10è joueur sénégalais a marquer lors d'un Mondial

Cette victoire acquise, les Sénégalais peuvent encore décrocher une qualification pour les huitièmes de finale. Leur dernier match de poule aura lieu contre l’Equateur, un adversaire que le champion d’Afrique semble en mesure de battre.

Le Qatar est lui quasiment éliminé.

L'Iran signe une victoire importante

Dans le groupe B, l’Iran a remporté son duel face au Pays de Galles 2-0 au terme d’un match palpitant qui a notamment vu les Iraniens toucher plusieurs fois les montants adverses et le portier gallois Wayne Hennessey se faire expulser pour une sortie dangereuse.

Cette victoire précieuse, décrochée dans les arrêts de jeu, permet aux Iraniens de croire encore à leur qualification pour le tour suivant. Leur troisième match aura lieu face à l’un des rivaux de l’Iran sur la scène géopolitique : les Etats-Unis.

Ramin Rezaeian a inscrit le deuxième but iranien

A noter que contrairement au premier match face à l’Angleterre, les joueurs iraniens ont chanté leur hymne national en ayant le visage extrêmement fermé. Selon le quotidien britannique The Guardian, cette décision serait liée à des menaces provenant de dignitaires iraniens proches du régime.

Mardi, le président du conseil municipal de Téhéran, Mehdi Chamran, avait notamment déclaré : "Nous ne permettrons jamais à personne d'insulter notre hymne et notre drapeau".