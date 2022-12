CDM 2022 : le Maroc fête ses héros jusqu'au bout de la nuit

Pendant plus de 120 minutes, le Maroc livré une bataille féroce contre le géant espagnol. Malgré un score vierge, la rencontre très haletante a joué avec les nerfs des surpporters marocains.

Des frappes sur les montants, des occasions manquées, quelques frayeurs aussi. Heureusement tout cela s'est soldé par un dénouement heureux.

Au coup de sifflet final, les sourires s'affichaient sur les visages de tous les supporters marocains réunis dans la fanzone du Complexe sportif Mohammed 5 de Casablanca.

Toutes les générations se sont réunies pour faire la fête

Des fans enchantés, à l'image de Khalid, auto-entrepreneur dans le domaine du conseil, qui n'a pas hésité à exagérer un peu. "On a gagné contre l'Espagne, on passe en quarts de finale. On va jouer le Portugal, on va gagner puis on va jouer la demi-finale contre je sais pas mais on va gagner. Puis il y aura la finale contre le Brésil et on va être champions du monde !",a assuré ce fan de 51 ans.

Beaucoup de stress puis de bonheur

Pour les plus jeunes aussi, cette rencontre a été intense. Selman, étudiant de 17 ans et footballeur semi-professionnel, n'a pas réussi à regarder la séance de tirs aux but : "J'étais caché, car j'étais stressé, mais comme on dit en islam : hamdoulilah, on a gagné. On a fait l'essentiel. Les joueurs ont été des vrais hommes, ils ont eu une confiance totale".

La suite de la soirée, les supporters l'ont passée à faire la fête sur les boulevards du centre-ville et jusqu'à la corniche d'Aïn Diab, le long de la plage.

Les automobilistes se sont massés sur les routes du pays pour klaxonner

Un moment de communion populaire hors du commun, une passion vibrante qui s'est emparée de tous et de toutes, comme Safaa et Zineb, deux copines assises à la fenêtre d'une voiture.

"Ce match était incroyable, mais hamdoullah ça s'est bien passé. On est tous contents maintenant. On aime le Maroc, vive le Maroc !", crie la première pendant que son amie affirme avoir vécu une journée complètement folle : "C'était incroyable avec le stress et tout, mais c'était excellent. Je suis fière de mon pays".

Le dernier carré en ligne de mire

Le Maroc est devenu hier la quatrième nation africaine de l'histoire à atteindre les quarts de finale après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Le rendez-vous est donc pris pour ce quart de finale histoirique. Ce sera samedi contre le Portugal qui a étrillé la Suisse 6-1, hier soir.

Portés par tout un peuple, les coéquipiers d'Achraf Hakimi et de Hakim Ziyech continuent d'écrire les plus belles pages de l'histoire du football marocain mais aussi africain.

L'objectif est clair : devenir la première nation du contient à rejoindre le dernier carré et continuer à faire rêver les fans du Maroc, au pays et au-delà.