CDM 2022 : le Brésil tient son rang face à la Serbie (2-0)

Dominateurs tout au long de la rencontre, les Brésiliens se sont imposés grâce à un doublé de Richarlison en deuxième mi-temps, dont un superbe ciseau.

Seule ombre au tableau pour les quintuples champions du monde : la sortie sur blessure de Neymar suite à un tacle très appuyé du défenseur serbe Nikola Milenkovic. Touché à la cheville, Neymar n’aurait qu’une entorse, finalement. Le sélectionneur Tite ne semblait en tout cas pas très inquiet en conférence de presse après la rencontre.

Le but somptueux de Richarlison

Grâce à ce succès, le Brésil prend la tête du groupe G, devant la Suisse, qui avait battu un peu plus tôt le Cameroun 1-0. L'unique but de la rencontre avait été inscrit par Breel Embolo, attaquant d'origine camerounaise. Et ce pour le plus grand malheur des fans des Lions Indomptables qui attendaient beaucoup de leur équipe pour ce premier match.

Le Sénégal n'a pas le droit à l'erreur

Cet après-midi, début de la deuxième journée de la phase de poules, avec le Sénégal qui affronte le Qatar. Défaite interdite, aussi bien pour le champion d'Afrique que pour le pays hôte, sous peine de sortir prématurément de la compétition.

"Vous savez, dans des compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, comme tu le dis, on est au dos au mur sur ce deuxième match", a rappelé Aliou Cissé, qui a ajouté que le premier match avait été "réussi malgré la défaite".

Aliou Cissé n'avait pas réussi à passer le premier tour de la CDM 2018 avec le Sénégal

"J'ai envie de dire que notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence, depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués, donc à nous de nous concentrer et de se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur."

Sénégal-Qatar, ce sera à 13h en temps universel au stade Al Thumama. L'autre rencontre de ce groupe A, qui opposera les Pays-Bas à l'Équateur, aura lieu à 16h TU.

L'Angleterre veut enchaîner

Deux matchs du groupe B ont aussi lieu aujourd’hui : le Pays de Galles, auteur d'un bon match nul face aux Etats-Unis, évoluera à partir de 10h en temps universel face à une équipe d'Iran qui voudra se racheter auprès de son public après la défaite 6-2 contre l'Angleterre.

Les Three Lions affronteront, eux, les Américains ce soir. Pour les Anglais l'objectif est de continuer sur leur lancée. L'équipe qui compte parmis les favorites du tournoi souhaite se mettre à l'abri et obtenir sa qualification pour le prochain tour.

A noter qu'Harry Kane, un temps incertain en raison d'une légère blessure à la cheville, sera bien de la partie.

Harry Kane est le capitaine de l'Angleterre depuis la CDM 2018

Les Etats-Unis semblent un adversaire à la portée des Anglais mais Gareth Southgate s'attend à une rencontre assez difficile face à une équipe qui "presse beaucoup" et qui est plus "expérimentée" que l'Iran.

Angleterre - Etats-Unis c'est à partir de 19h TU au stade Al Bayt.