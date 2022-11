CDM 2022 : l'Allemagne se rassure face à l'Espagne

La Mannschaft peut dire merci à Niclas Füllkrug.

Dominés dans le jeu, menés 1-0 depuis la 62è minute de jeu et un but d'Alvaro Morata, les Allemands s'en sont remis à leur attaquant remplaçant pour égaliser à la 83è minute.

Une égalisation qui a libéré l'Allemagne, beaucoup plus entreprenante pendant les dix dernières minutes de la rencontre et qui a sans doute permis à Hansi Flick de régler son problème de numéro 9.

Niclas Füllkrug, qui fait les beaux jours du Werder Brême depuis le début de la saison, a le niveau pour être titulaire en attaque aux côtés de Musiala et consorts.

Niclas Füllkrug n'avait aucune sélection avant l'Allemagne avant le match contre Oman, disputé quelques jours avant le Mondial

En tout cas, l'intéressé n'a pas caché son plaisir après la rencontre. "Bien évidemment, je suis content. C'est une bonne chose que d'avoir réussi à accrocher ce match nul",a-t-il déclaré après la rencontre. "Cette égalisation en fin de rencontre va peut-être nous libérer quelque peu et nous donner de l'énergie."

Encore un match pour y croire

L'Allemagne jouera donc son va-tout face au Costa Rica (jeudi 19h TU), vainqueur surprise hier du Japon 1-0.

Pour se qualifier, la Mannschaft, qui ne compte qu'un point suite à sa défaite lors du premier match, doit absolument s'imposer, ce qu'elle est capable de faire, selon Manuel Neuer. "Quand on regarde le classement, on voit qu'on a un point. A nous de respecter notre part du marché en battant le Costa Rica. Nous allons tout donner", a assuré le capitaine de l'Allemagne qui dispute au Qatar son quatrième Mondial.

"Le moral et l'esprit d'équipe sont au rendez-vous. On a bien vu comment les remplaçants ont immédiatement répondu présent sur le terrain. Nous nous aidons les uns les autres, nous sommes solidaires et c'est le plus important dans une équipe."

Le Maroc frappe un grand coup

Dans le groupe F, le Maroc a signé une victoire très importante face à la Belgique 2-0 (Saiss 73è, Aboukhlal 90+2è). Quelques jours après son bon match nul face à la Croatie, les Marocains ont confirmé leur bonne disposition dans ce Mondial, cette fois-ci face à Kevin de Bruyne et autres Eden Hazard.

Le Maroc est actuellement le pays africain le plus mieux placé pour rejoindre le prochain tour

Avec déjà quatre points au compteur, un nul face au Canada permettrait au Maroc d'assurer sa qualification. Le Canada qui a perdu 4-1 face à la Croatie est, lui, officiellement éliminé de ce Mondial. La Belgique, avec trois points, soit un de moins que la Croatie et le Maroc, est, elle, obligée de gagner son dernier match face aux vice-champions du monde pour passer.

Le Maroc, une des équipes africaines les plus attendues, est donc dans les meilleures conditions pour obtenir son ticket pour les huitièmes de finale.

Débordements à Bruxelles

A noter que le match entre le Maroc et la Belgique a provoqué des débordements à Bruxelles.

Les debordements ont eu lieu dans le quartier de la gare de Bruxelles-Midi

Dans le centre de la capitale belge, une centaine de jeunes, dont plusieurs arborant le drapeau marocain ont mis le feu à un véhicule, abîmé des trottinettes électriques et détruit du mobilier urbain.

Un journaliste a été blessé au visage par un feu d'artifice. Une dizaine de ces fans a ensuite été arrêtée par la police belge.