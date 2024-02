CAN 2023 : Bouchra Karboubi, envers et contre tout

Le 22 janvier 2024, la Marocaine est devenue la première femme à diriger un match à la CAN de football masculin. Logique, au vu de son parcours semé d'embûches

Bouchra Karboubi est née en 1987 à Taza, une ville du nord du Maroc, située dans une région plutôt conservatrice. Jeune, elle s'est essayée au football. Ses frères ont essayé de l'en dissuader, estimant que c'était une honte que de voir une fille courir en short.

Mais Bouchra a insisté ; à l'âge de 14 ans, elle est devenue arbitre de touche. Là encore, ses frères se sont opposées à elle, et lui ont même déchiré son drapeau de juge de ligne.

Bouchra Karboubi en préparation durant la CAN 2023 Image : Olaf Jansen/DW

Une place parmi les hommes

Sauf qu'il en faut plus pour faire plier celle qui est aujourd'hui agent de police au quotidien. En 2014, elle a réussi le test de condition physique exigé par la Fédération marocaine de football pour diriger des matches masculins.

Par la suite, elle a commencé à diriger des matches masculins dans les divisions inférieures et a finalement été nommée pour des matches internationaux sur le continent africain en 2016.

Outre la rencontre Nigeria-Guinée-Bissau, Bouchra Karboubi a également opéré comme arbitre assistant lors de cette CAN Image : Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/picture alliance

En 2020, Bouchra Karboubi est devenue la première femme à diriger un match de Botola Pro, la division d'élite au Maroc, avant de devenir en 2022 la première à diriger une finale de Coupe du Trône. Des expériences au pays mais aussi à l'international qui lui ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience :

"C'est le rêve de chaque arbitre d 'être la Coupe d 'Afrique et la Coupe du Monde. J'ai commencé par la Coupe d 'Afrique féminine, 2018 au Ghana et 2022 au Maroc. Mon rêve, c'était d'intégrer même les compétitions hommes", se souvient Bouchra Karboubi.

"J'ai commencé par la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, des hommes en Algérie, en passant par la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans en Egypte et aujourd'hui, je suis à la CAN seniors chez les hommes, la plus grande compétition de la CAF."

Objectif Coupe du monde 2026

Le 22 janvier dernier, Bouchra Karboubi a réalisé une bonne performance lors de la victoire 1-0 du Nigéria face à la Guinée-Bissau, lors du troisième match de la poule A. Et la native de Taza ne compte pas s'arrêter en si bon chemin :

"Toujours c'est le mondial, c 'est la Coupe du Monde. Donc mon rêve, c'était bien de participer à la dernière Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle Zélande. J'étais arbitre à la Coupe du Monde féminine. Mon prochain rêve, mon objectif, c'est la Coupe du Monde des hommes. Pourquoi pas ?"

Après le Mondial féminin, bientôt la Coupe du monde de football masculin ? Image : Abbie Parr/AP Photo/picture alliance

Lors du Mondial 2022 au Qatar, elles étaient trois arbitres de terrain et trois arbitres assistantes. Il y aura beaucoup plus de matchs en 2026, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Il est fort à parier qu'on reverra Bouchra Karboubi sur la scène internationale...