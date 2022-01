CAN 2021 : le Cameroun qualifié pour les 1/8èmes de finale

Après un premier match peu convaincant face au Burkina Faso dimanche, les Lions Indomptables ont paru nettement plus en jambes face à l'Ethiopie, hier après-midi comme en témoigne ce score de 4-1. C'est le premier carton de cette CAN qui a pour l'instant livré son lot de 1-0.

Comme lors du match d'ouverture, le capitaine Vincent Aboubakar a été un des grands artisans de la victoire des Lions Indomptables puisqu'il a de nouveau inscrit un doublé.

Premier doublé en carrière pour Karl Toko Ekambi

Karl Toko Ekambi célèbre son deuxième but

Autre homme fort de cette rencontre : Karl Toko Ekambi. A 29 ans, c'est le premier doublé en sélection pour le joueur de l'Olympique Lyonnais. Et si l'attaquant est heureux de ses performances en ce moment, il assure que le résultat collectif prime sur son rendement individuel.

"C'est vrai que je prends confiance dans cette équipe. J'essaye de réitérer mes performances en club. Pour l'instant ça me sourit et j'espère que ça va continuer jusqu'au bout. En terme de confiance c'est vrai que je suis bien en ce moment mais la compétition n'est pas terminée et je dois penser collectivement pour pouvoir réaliser quelque chose de joli", a-t-il déclaré au micro de la DW.

Avec deux victoires en deux matchs et six points au compteur, le Cameroun est d'or et déjà qualifié pour les 1/8è de finale.

Le Burkina Faso rejoint le Cap-Vert

Le but d'Hassane Bandé

Derrière les Lions dans ce groupe A, on retrouve pour le moment le Burkina Faso.

Les Etalons se sont imposés de justesse hier soir face au Cap Vert 1-0. Une victoire acquise grâce à un très beau but de la poitrine d'Hassane Bandé, quelques minutes avant la pause. Mais le joueur qui a le plus impressionné pour le Burkina Faso lors de cette rencontre n'est autre que le milieu de terrain Ibrahim Blati Touré.

Élu homme du match, il a rappelé après la rencontre que les Etalons devaient rester concentrés afin de remporter leur dernier match dans cette poule face à l'Ethiopie et de remplir leur objectif.

"Notre objectif c'est bien sûr d'aller le plus loin possible. On va essayer de gagner le prochain match pour assurer cette qualification”, a-t-il assuré.

Le Sénégal retrouve la Guinée, le Gabon défie le Ghana

Aujourd'hui, place aux rencontres du groupe B et du groupe C avec pour commencer à 13h TU, le Sénégal qui défie la Guinée. Les deux équipes sont actuellement en tête de leur poule avec trois points chacune. C'est donc un match décisif pour la 1er place du groupe.

A 16h TU, deux rencontres auront lieu : le Malawi face au Zimbabwe et le Maroc contre les Comores.

Puis à 19h TU, en clotûre de cette journée le Gabon affrontera le Ghana pour un des chocs de ce premier tour. Si Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont désormais opérationnels, les Panthères ont perdu leurs sélectionneur Patrice Neveu, le défenseur Lloyd Palun et l'attaquant Kevin May, tous testés positifs.

