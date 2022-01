CAN 2021 : l'Algérie tombe de haut

Après son match nul sans but face à la Sierra Leone et sa défaite contre la Guinée équatoriale 1-0, l'Algérie espérait rebondir et se qualifier en cas de victoire, contre la Côte d'Ivoire. Mais jeudi, l'Algérie est passée à côté du match. Les Fennecs ont été dominés en effet par les éléphants. Kessié a ouvert la marche (1-0, 22e), puis Sangaré a fait le break (2-0, 39e) et enfin Pépé a enfoncé le clou (3-0, 54e).

Vingt minutes plus tard, Sofiane Bendebka a réduit le score (3-1, 74e). Les Algériens sont donc éliminés de la CAN sans avoir remporté le moindre match, comme en 2017. Les joueurs de Djamel Belmadi sont même devenus les premiers tenants du titre à perdre deux matches de phase de groupes de la CAN depuis le Cameroun, en 1990.

Les non vaccinés interdits dans les zones fans

Des milliers de supporters des différentes sélections à Abidjan en Côte d'Ivoire suivent les matches de la CAN dans ces villages de fans où sont installés les écrans géants. Mais les non vaccinés á la Covid ne peuvent pas y accéder : "On ne peut pas sortir et aller regarder les matches sans le passe sanitaire", indiqué un habitant d'Abidjan, supporter des Eléphants. "Sans le vaccin, je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on perd", constate également un autre amoureux du ballon rond qui aimerait suivre aussi la CAN." Mais pour mieux sécuriser les zones fans de la CAN, les autorités sanitaires en Côte d'Ivoire ont au-delà de passe sanitaire exigé le respect des gestes barrières", ont-ils témoigné.

Dans le même groupe, la Sierra Leone s'est inclinée 1-0 face à la Guinée équatoriale, puis dans le groupe F, le Mali s'est imposé 2-0 face à la Mauritanie, et la Gambie a battu la Tunisie 1-0.