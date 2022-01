CAN 2021 : Ethiopie, l'unité malgré les conflits ethniques

Après deux défaites en deux matchs et cinq buts encaissés depuis le début de la CAN, l'Ethiopie est loin de réaliser un joli début de compétition.

Mais qu'importe. Dans un contexte politique très difficile, les Walyas apparaissent comme un rayon de soleil dans la vie des Ethiopiens.

Cette équipe, placée sous le signe de l'unité, est la preuve que les différents groupes ethniques peuvent mettre leurs différents de côté, selon le sélectionneur Wubetu Abate.

"Ils chantent quand ils sont ensemble. Quand les joueurs chantent et dansent ensemble, c'est représentatif de l'unité éthiopienne", a assuré Wubetu Abate, le sélectionneur, au micro de la DW lors du stage de préparation avant la compétition.

"Nous sommes ici après avoir traversé beaucoup de difficultés. Être ici, c'est déjà une victoire. Être présent dans ce tournoi est important pour montrer une belle image de l'Éthiopie."

Une équipe sans quotas

Le sélectionneur Wubetu Abate

Avant la CAN, plusieurs observateurs avaient critiqué les choix du sélectionneur, l'accusant de pratiquer une politique de quotas.

La sélection de l'attaquant Amanuel Gebremichael, originaire du Tigré et en difficulté avec son club du Saint George SC, avait fait grincer des dents. Certains journalistes locaux avaient accusé le sélectionneur de ne l'avoir pris que pour apaiser les rebelles de la région séparatiste.

Mais lorsque l'attaquant a inscrit le but de la victoire lors d'un match amical face au Soudan, les critiques se sont dissipées.

"Certaines personnes chez nous aimeraient faire des liens entre les troubles politiques et l'équipe", explique l'entraîneur. "L'équipe et moi ne pensons pas comme ça. Nous nous sentons forts, nous sommes tous Ethiopiens, et nous sommes ici pour représenter l'Ethiopie."

Pas de politique dans le football

Selon Sewnet Bishaw, ancien sélectionneur et actuel secrétaire géneral de la fédération éthiopienne de football, les tensions ethniques n'ont en effet jamais joué un rôle dans l'équipe.

"Lorsque les joueurs représentent l'Éthiopie, leur appartenance ethnique n'a aucune importance. Les joueurs ne s'intéressent pas à l'appartenance ethnique. Au lieu de cela, ils parlent d'unité et de faire avancer l'équipe aussi loin que possible. Je ne suis pas un politicien. Donc pour moi, ces problèmes d'ethnicité n'ont jamais existé au sein de l'équipe", affirme-t-il avec fierté.

Ce texte a été adapté en français par Sophie Serbini