CAN 2021 : Cameroun - Egypte, un choc au sommet

Déjà septuples vainqueurs de la compétition, les Pharaons visent leur huitième titre continental. Le Cameroun est pour sa part en quête de son sixième trophée et il aura le gros avantage de jouer à domicile. Les deux équipes se sont croisées trois fois en finale de la CAN. L'Egypte a remporté deux de ces trois confrontations.

Pour cette 33e édition, les deux équipes s'affrontent donc en demi-finale, une première pour ces deux mastodontes du football africain. Le match de ce soir s'annonce décisif, et aucune de ces deux équipes n'a droit à l'erreur. Le meneur des Lions Indomptables du Cameroun, André-Frank Zambo Anguissa, estime que son groupe est serein malgré l'enjeu du match :

''Il n' y a pas de pression au sein de notre groupe, nous constituons une famille. Nous allons jouer avec confiance", dit-il. Et d'ajouter : "Nous allons nous focaliser sur ce que nous savons faire."

Le dernier affrontement entre le Cameroun et l'Egypte remonte à février 2017 lors de la finale de la 31e édition de la CAN . Le Cameroun avait dominé l'Egypte 2-1 grâce notamment à Aboubakar Vincent. L'actuel capitaine des Lions Indomptables avait inscrit le deuxième but victorieux. Peut-on s'attendre à une revanche égyptienne ?

"Ce match est également une revanche pour nous. Cameroun-Egypte, c'est un classique de la CAN", a fait savoir Anguissa et de conclure : "L'objectif reste de remporter la CAN peu importe l'adversaire en face de nous". Cameroun - Egypte une rencontre qui se déroule au stade Olembe de Yaoundé à partir de 19hTU.

