CAN 2021 : à Dakar, un peuple sénégalais "fier" et "heureux"

"Un roi sans couronne n'est pas un roi", a lancé un supporter au coup de sifflet final.

Suite à leur victoire face à l'Egypte, les Lions de la Téranga ont été sacrés champions d'Afrique. Ils sont les nouveaux rois du continent et succèdent ainsi à l'Algérie.

Des fans du Sénégal dans les rues de Dakar

Les supporters qui se sont rassemblés en masse pour regarder le match, notamment à l'université Cheikh Anta Diop, n'ont ainsi eu aucun mal à reconnaître les mérites de leur équipe nationale.

"Nous sommes très contents de cette équipe parce qu'elle nous a remporté la coupe. Seulement la coupe. On avait besoin que de la coupe. Je suis fier de Bouna Sarr même s'il a raté son tir, de tous les joueurs et du coach",a confessé un étudiant après la rencontre.

Pour son ami, tout aussi heureux, le Sénégal rêvé de ce titre "depuis des années".

Un match qui a mis les nerfs des fans à mal

Des étudiantes suivent avec attention la séance de tirs au but

À la fin des prolongations, plusieurs supporters ont tourné le dos à l'écran géant, d'autres n'ont pu retenir leurs larmes, les moins courageux avaient quitté les lieux avant la séance.

Deux jeunes étudiantes, Sira et Miriam, font partie des personnes qui ont résisté jusqu'au bout !

"On est vraiment fières de notre équipe. On a fait le maximum, et on a gagné. Ça ne pouvait pas être autrement. On va fêter ça. On ira les accueillir à l'aéroport", a assuré Sira.

De son côté, Mariam assure que le peuple sénégalais va fêter ce titre"toute l'année" !

Dakar vibre toute la nuit

Les rues de Dakar prisent d'assaut par les fans

La victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal a été célébrée toute la nuit. Impossible de circuler dans les rues de Dakar sans croiser un fan fou de joie.

La fête s'est poursuivie dans les maisons, les bars et restaurants jusqu'au petit matin, au mépris des mesures barrières contre la pandémie de la Covid-19. Et elle va continuer pendant encore de nombreuses heures puisque les héros sont attendus aujourd'hui au Sénégal.