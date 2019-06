CAN-2019:l’Ouganda bat la RDC, le Nigeria fait l’essentiel face au Burundi

Grâce aux buts de Kaddu 15e et Okwi 48e, l’Ouganda a ravi samedi la tête du groupe A à l’Egypte, pays hôte.Mais les deux équipes sont à égalité de points ( 3 points ) , et 2 buts pour les Ougandais et 1 but pour le compte des Egyptiens.

Dans le bas du classement, le Congo tout comme le Zimbabwe n’ont pour le moment marqué aucun point.

Ces deux équipes sont en mauvais postures puisqu’elles affronteront chacune les deux leaders du groupe mercredi : l’Ouganda pour le Zimbabwe et l’Egypte pour la RDC.

Dans le groupe B, le Nigeria a fait l’essentiel face au Burundi. Après avoir été tenu en échec durant toute la première partie, les Supers Eagles ont également eu de peine pour s’imposer contre les Hirondelles repliés à la défensive.

Odion Ighalo célèbre son but contre le Burundi

Mais à la 75e minute, l’attaquant nigérian Ighalo a trouvé de faille à la défense burundaise Un but qui offre aux hommes de Gernot Rohr 3 points Le deuxième match de la poule oppose à 20h TU la Guinée au Madagascar

L'Allemagne, décroche son billet pour les quarts du mondial féminin du football

L’Allemagne a largement dominé le Nigéria 3-0 Les Allemandes sont donc qualifiées pour les quarts de finale. Les doubles champions du monde et championnes olympiques affronteront le vainqueur du match Suède-Canada qui jouent lundi à 19h TU