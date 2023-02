Au Cameroun, la veuve de Martinez Zogo se sent menacée

Alors que les auditions se poursuivent dans l’enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo, la veuve du journaliste affirme qu’elle ferait l’objet d'agressions et de surveillance.

Kidnappé le 17 janvier à Yaoundé, retrouvé mort cinq jours plus tard, et mutilé, Arsène Salomon Mbani Zogo, dit "Martinez", dénonçait inlassablement, au micro de l'émission Embouteillage de sa radio Amplitude FM, l'affairisme et la corruption, endémiques dans au Cameroun.

Alors que les résultats des enquêtes sur l'enlèvement et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo restent très attendus, maître Calvin Job, l'un des avocats de la famille du journaliste assassiné, affirme que la sécurité de Diane Zogo, la veuve de Martinez Zogo, est menacée.

"Il faut savoir que la veuve de Martinez Zogo a fait l'objet de plusieurs agressions ces dernières semaines. Son véhicule a été endommagé, elle a été filée par deux véhicules inconnus. Nous nous sommes rapprochés du Secrétariat d'Etat à la défense (SED) et aussi de la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) pour qu'ils nous disent si la filature dont elle faisait l'objet, correspondait à une certaine mesure prise par l'administration pour sa sécurité. Nous n'avons pas eu de réponse", a déploré Calvin Job.

Face à la presse, lundi dernier, maître Calvin Job a déclaré que la famille de Martinez Zogo vit dans la peur et que ses enfants sont aujourd'hui déscolarisés.

Le hashtag #JusticeForZogo fait florès sur Twitter et nombre de Camerounais ont l'œil vissé à chaque publication à l'affut des dernières fuites de l'enquête "ordonnée" par le président, Paul Biya. Image : -/AFP via Getty Images

Le mutisme des autorités

Ce mutisme des autorités face à la situation est une curiosité qui s'ajoute à la lenteur de la procédure. Un mois après les premières arrestations, aucune inculpation n’a été prononcé.

Les auditions ce mardi (21 février) des journalistes Xavier Messe et Zéphirin Koloko, le directeur de publication du quotidien L'avenir, n'ont rien apporté de nouveau à l'enquête.

"Après confrontation entre Xavier Messe et moi devant la commission, il s’est avéré que je n’ai jamais discuté à ce sujet avec lui le 18 janvier 2023, ni à trois heures, ni à cinq heures comme il l’a indiqué sur les antennes de Balafon Radio. Mais il se trouve que j’ai échangé avec Xavier sur le sujet, le dimanche 22 janvier 2023, après la découverte du corps. Xavier a affirmé que c’était l’émotion", a déclaré Zéphirin Koloko.

Xavier Messe avait cité Zéphirin Koloko comme étant son informateur et que celui-ci lui aurait livré des détails précis sur les circonstances de la mort de Martinez Zogo.

Les deux journalistes sont ressortis libres des auditions et les enquêtes se poursuivent.