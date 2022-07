Que font les élèves ivoiriens pendant leurs vacances ?

Narcisse Bilé est transitaire et père de quatre enfants. Pour ces vacances qui vont jusqu’au mois de septembre, il a décidé de les envoyer au village pour qu'ils s'imprègnent de la culture et des traditions de leurs ancêtres : "En règle générale mes enfants vont au village. Ils vont se fondre avec les jeunes du village, ils vont jouer au football, participer aux activités culturelles du village, ils vont aller au champ avec leur pépé."

Jeannette Brou est mère célibataire de trois enfants. Elle souhaite que leurs vacances soient studieuses. "Ils font des cours de vacances. Je ne les emmène pas au village parce que les enfants de maintenant, ce n’est pas comme avant. Quand ils vont au village, jusqu’à leur retour, ils ont tout oublié", témoigne-t-elle.

Une question de moyens

Cependant, tous les parents abidjanais n’ont pas les moyens d’organiser un programme de vacances, comme en témoigne Justin Séka, commercial : "Il n’y a rien. On est dans des quartiers où les salons sont transformés en chambre. Donc c’est un peu difficile que les enfants puissent s’en sortir pendant les vacances."

Ashley et Samuel, deux adolescents de 14 ans rencontrés à un atelier de développement personnel organisé par la Boîte à livres, savent déjà, eux, comment ils veulent s'occuper. "Si les parents devaient me proposer des projets de voyage et tout, je préférerais des ateliers de cuisine, de lecture ou de coiffure", indique Ashley. "Avec mes parents, j’ai décidé de partir en vacances à Songon [sous-préfecture du district d'Abidjan] chez mon tonton. Je pars découvrir", ajoute Samuel.

Encadrer les enfants

Evelyne Kobou bénévole à l'atelier de la Boîte à livres, estime que même pendant les vacances, il faut continuer à encadrer les enfants : "Ces enfants que vous voyez, ce sont des enfants qui sont en contact dans l’environnement d’une Boîte à livres. Nous ne nous arrêtons pas simplement là, nous allons dans l’accompagnement, dans le suivi, dans le coaching et ça c’est vraiment sur tous les plans."

Pendant les vacances, certains parents choisissent d'ancrer les acquis de l'année scolaire

Tous les enfants n'ont pas la chance d’avoir des loisirs pendant les vacances. Ils sont nombreux à arpenter les trottoirs pour vendre de petits articles afin d’assurer leur prochaine rentrée scolaire. C’est le cas de Madoussou Bamba, 17 ans, obligée de vendre des cache-nez et de l’eau devant un supermarché d’Abidjan : "Par jour, je peux avoir au moins 5000 FCFA comme bénéfice", explique-t-il. "Je fais des économies pour pouvoir m’inscrire à nouveau. À la rentrée, ce n’est que les week-ends que je viens me débrouiller".

Pas de pression

Pour Sonia Kouadio, éducatrice spécialisée et directrice des centres de vacances de loisirs, il ne faut pas mettre la pression sur les enfants pendant les vacances. Elle suggère de savoir combiner repos, divertissement et travail.

"Les enfants en vacances doivent vraiment jouer. Mais ils doivent jouer sainement. Quand l’école ferme ses portes en juin, il faut permettre à l’enfant de souffler. Occuper sainement l’enfant à partir du mois de juillet. Les centres de vacances, les colonies de vacances. L’enfant s’exprime autrement à travers des ateliers de peinture, de coloriage, de modelage, de cuisine et de cours de vacances."

Si les enfants sont heureux d’avoir beaucoup de libertés pendant les vacances, loin des cahiers, des livres et des ardoises, les parents. eux, doivent être astucieux pour les occuper jusqu'à la reprise des cours, en septembre prochain.