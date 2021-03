Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko est mort

Le Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko a rendu l’âme. Le gouvernement ivoirien a confirmé la nouvelle de sa mort ce mercredi.

"Notre pays est en deuil. J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès du Premier Ministre, Hamed Bakayoko", a déclaré le président Alassane Ouattara. Celui qui était aussi ministre de la Défense est mort du cancer, a ajouté le président ivoirien. Alassane Ouattara a rendu hommage à son "fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection".

Samedi (06.03), il a été transféré au Centre hospitalier de Fribourg en Allemagne pour poursuivre des soins. Plusieurs sources contactées par la DW avaient conclu à un cancer du foie. Le Centre hospitalier où il a été hospitalisé en Allemagne est réputé dans le traitement du cancer.

Lire aussi → Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko en Allemagne pour des soins

La nouvelle du décès du Premier ministre Hamed Bakayoko a rendu les Ivoiriens tristes.

"C'est triste, on vient d'apprendre le décès de Hambak (Hamed Bakayoko)", a déclaré une source de son entourage. Alassane Ouattara a tenu à saluer un Premier ministre qui "a servi la Côte d’Ivoire avec dévouement et abnégation. C’était un grand homme d’Etat, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire".

Hamed Bakayoko était un rassembleur, proche des jeunes. Il prônait le dialogue avec l’opposition, notamment après la présidentielle d’octobre dernier. Il avait été nommé Premier ministre après le décès de Amadou Gon Coulibaly.

Lire aussi → Deuil en Côte d'Ivoire : Amadou Gon Coulibaly est mort

Hamed Bakayoko a quitté la Côte d'Ivoire en plein processus électoral, avant la tenue des législatives du samedi (06.03). Il a pu avoir un siège de député à Séguéla (centre-ouest de la Côte d’Ivoire).

Plus de détails à suivre...