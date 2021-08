Ebola et Covid-19: mesures de prévention très similaires

La Côte d'Ivoire a ainsi reçu 5.000 doses de vaccins destinées à immuniser le personnel de santé, les proches de la jeune guinéenne testée positiveainsi que les personnes qui ont été en contact avec elles.

Les mesures de prévention ont été renforcées dans la capitale économique ivoirienne alors que la Côte d'Ivoire fait déjà face aux restrictions liées à la Covid-19.

Didier Agbozognigbé, est épidémiologiste et nous explique que les mesures de prévention contre Ebola et la Covid-19 sont très similaires.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué ce mardi, qu'en plus du cas confirmé de contamination par le virus Ebola détecté en Côte d'Ivoire, un cas suspect et neuf cas contacts ont été identifiés et sont suivis.

"Concernant les chiffres, il y a deux cas. Un qui a été confirmé - une jeune femme, et il y a également un cas suspect", a déclaré un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, lors d'un point de presse à Genève.

Le cas de contamination par la fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une jeune guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1.500 km qu'elle a fait par la route.

La patiente suit un traitement

L'OMS a jugé "extrêmement préoccupant" que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d'habitants, deux mois après l'annonce de la fin cette année, d'une nouvelle épidémie en Guinée.

Bien que la Côte d'Ivoire ait des frontières communes avec la Guinée et le Liberia, le pays n'avait enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994, l'année où un scientifique avait été infecté durant une épidémie chez les chimpanzés, selon l'OMS.

L'épidémie en Côte d'Ivoire est la troisième sur le continent africain cette année après celles qui ont eu lieu en République démocratique du Congo et en Guinée.