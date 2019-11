Burkina : les djihadistes veulent déstabiliser l'économie

Une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays a fait 37 morts et 60 blessés a fait ce mercredi 6 novembre. Il s’agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays Depuis le début des violences djihadistes il y a près de cinq ans.

Selon Richard Tiéné, notre correspondant à Ouagadougou, les populations sont exaspérées alors que les djihadistes cherchent à ruiner l'économie en s'attaquant aux secteurs clés du pays : l'agriculture et l'élevage, mais aussi les secteurs minier et touristique.

