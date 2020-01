Burkina Faso: l'armée s’adapte aux attaques djihadistes

L’attaque de samedi dernier n’a pas été revendiquée, mais elle est imputée à des islamistes armés.

Selon Human Rights Watch, depuis avril 2019, des groupes islamistes armés ont tué plus de 250 civils dans des attaques ciblées et des exécutions sommaires. Des témoins ont affirmé que les assaillants tentaient de justifier leurs meurtres en établissant un lien entre leurs victimes et le gouvernement, l’Occident ou la foi chrétienne.

Pour le porte-parole du gouvernement, les forces armées nationales ont réussi à s’adapter à cette guerre asymétrique d'un point de vue stratégique. Mais c'est du côté de la communication qu'il faut encore faire un effort, précise Rémis Fulgance Dandjinou.

