Burkina: nouvelle attaque contre un convoi de ravitaillement

Il n'y a pas encore de bilan officiel mais l'armée a annoncé des pertes humaines et des dégâts matériels. Les camions transportant les vivres ont été incendiés par les assaillants. Les Burkinabè se sont donc encore réveillés avec une mauvaise nouvelle, celle de l'attaque du convoi de ravitaillement de Gaskindé.

"Ce n'est pas facile, notre convoi a été attaqué. On a eu beaucoup de pertes, beaucoup de disparus. Actuellement, je suis à Bourzanga. On a pu évacuer des malades. On essaiera de voir si on peut y retourner pour en sauver d'autres" a témoigné au micro de la DW un soldat burkinabè qui souhaite rester anonyme était présent dans le convoi et qui confirme qu'il y a eu de nombreux morts.

Ces attaques se généralisent dans les le nord du pays, plongeant le Burkina dans un cycle meurtrier. Pour Siaka Coulibaly, analyste politique, lorsque les terroristes attaquent un convoi de ravitaillement, ils ne font que poursuivre leur logique de s'en prendre à l'Etat en aggravant au passage les conditions de vie des Burkinabè.

"Ces attaques se situent dans le cadre de leur action globale qui est de porter atteinte à tout ce qui représente le symbole de l'Etat" explique Siaka Coulibaly.

Un autre mode opératoire

Les terroristes changent aussi de mode opératoire pour échapper à l'armée, selon Karim Koné qui est un habitant de Ouagadougou.

"Ils essaient depuis longtemps de baliser le terrain en maintenant des blocus sur un certain nombre de villes qu'ils souhaitent contrôler" explique-t-il.

Ecoutez les précisions de Charles Bako

On assiste de plus en plus à des attaques contre les ravitaillements ainsi qu'à des attaques ciblées contre des symboles de l'Etat. Comme ce matin contre la mairie de Boni dans le Tuy, dans la région des hauts bassins.

Si les terroristes s'attaquent aux convois de ravitaillement, c'est aussi pour affaiblir leurs adversaires en touchant la logistique, selon Siaka Coulibaly. "Pour porter atteinte à leurs adversaires, qui est l'Etat et les forces de défense et de sécurité, les terroristes touchent toute les cibles susceptiblee de créer un affaiblissement de l'adversaire. Les ravitaillemente sont un des aspects les plus sensibles " précise-t-il.

Ces dernières semaines, il y avait eu une accalmie apparente et les populations commençaient à reprendre espoir, notamment grâce au ravitaillement aérien de l'armée burkinabè et à la collaboration de la force française Barkhane à Solhan, une localité située dans la région du sahel.

Mais le convoi qui devait ravitailler Djibo a subi cette nouvelle attaque après celle réalisée avec un engin explosif, à la mi-septembre, qui avait 35 morts.