Burkina Faso : quelles solutions propose la junte face au djihadisme ?

Les attaques attribuées aux groupes djihadistes ou à des groupes armés non identifiés fragilisent de plus en plus la junte au pouvoir à Ouagadougou. Mercredi dernier, le 25 mai, dans la commune de Madjoari, dans l'est du pays, 50 civils ont été tués par des individus armés non identifiés. Ceux-ci tentaient de fuir leur ville encerclée par les djihadistes.

(Re) lire aussi → Au Burkina Faso, le dialogue provoque la peur du retour d'ex-combattants

Une promesse non tenue?

En effet, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, les attaques terroristes se multiplient.Cheick Ouattara, membre du Balai citoyen du Burkina Faso, un organe de la société civile, affirme que cela traduit l'impuissance de la junte à sécuriser le pays alors que c’était la promesse faite à la population après le coup d'Etat qui a renversé l’ancien président Roch Marc Kaboré, en janvier dernier.

Des manifestants à Ouagadougou en soutien au Lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba

"Le premier discours dit que c'est à cause de cette situation sécuritaire qu'ils ont pris les responsabilités. Du moment où ils les ont prises, ils avaient l'onction de la population parce qu'on pensait qu'ils allaient pouvoir renverser les tendances. Mais jusque-là, ce qui est donné de voir déçoit beaucoup".

(Re) lire aussi → Burkina Faso : des négociations à l'issue incertaine

Les solutions proposées

Cependant, la junte au pouvoir s'efforce de chercher des solutions à la question du terrorisme. Début avril, la primature a mis en place une équipe composée de 19 personnes issues de l'armée et de la société civile pour réfléchir sur la résolution de la question du terrorisme.

(Re) lire aussi → La transition au Burkina, trop longue selon la Cédéao

Ces derniers doivent élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, mise en place en 2021.

Patrouille en février 2020 de la police dans la capitale Ouagadougou à cause de la multiplication des attaques djihadistes au pays

Entretemps, le mécontentement de la population continue de se faire sentir, même si Serge Oulon, journaliste et spécialiste en matière de sécurité, pense "qu'il serait quand-même superficiel, trop facile de croire que le simple fait de faire un coup d'Etat pourrait résoudre la question sécuritaire en un mois ou deux". "Ça dénote tout simplement que le coup d'Etat était une vraie fausse omission par rapport à ce que le pays vit", poursuit-il.

(Re) lire aussi →Burkina Faso: la junte impuissante face aux attaques djihadistes

Avant le putsch de janvier, le gouvernement burkinabè a souvent été critiqué pour ne pas donner à l’armée les moyens nécessaires dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Désormais au pouvoir, les militaires sont forcés d’enregistrer des résultats rapides s’ils ne veulent pas voir l’opinion publique se retourner contre eux.