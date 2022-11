Burkina Faso : les habitants de Djibo étranglés par le blocus

Cela fait huit mois maintenant que les djihadistes du groupe Ansarul Islam assiègent la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso.

Les terroristes laissaient il y a peu encore la population partir mais plus personne n'avait le droit de rentrer dans la localité et les hommes armés empêchent les ravitaillements. La population est affamée. Le président de la transition, le putschiste Ibrahim Taroré, a même affirmé que les habitants de Djibo mangeaient "des herbes” faute de mieux.

Les besoins de la population civile en médicaments et soins de base sont également criants.

Le docteur Michel Madika, coordinateur médical de l'ONG Médecins sans frontières Suisse au Burkina Faso, témoigne d'une situation humanitaire alarmante.

Interview avec le Dr. Michel Madika (MSF)

Le docteur Michel Madika précise que MSF intervient aussi dans d'autres régions que le Soum au Burkina Faso, notamment Pama, dans l'Est, et Sebba, dans la région du Sahel, qui sont sous blocus également et vivent des situations comparables.