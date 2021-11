Bundestag et Bundesrat

Le Bundestag et le Bundesrat sont les deux chambres qui constituent le Parlement allemand. Les membres du Bundestag sont élus, tandis que ceux du Bundesrat sont des membres de l'exécutif des Länder, les États fédéraux.

En Allemagne, le Bundestag a le rôle de législateur, il adopte donc les lois qui s'appliqueront à l'ensemble de la fédération - ce rôle est assuré en coopération avec le Bundesrat. Dans cet organe de 69 membres sont représentés les Länder (Etats fédéraux), chaque Land y est représenté par au minimum trois délégués (dépend du nombre d'habitants). Son rôle est défini par l'article 50 de la Loi fondamentale allemande, la Constitution: "Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération et aux affaires de l'Union européenne." Le Bundestag assure quant à lui seul la tâche de nommer le ou la Chancelièr(e) fédéral(e), qui est à la tête du pouvoir exécutif. Le Bundestag et le Bundesrat siègent à Berlin. Les deux chambres réunies en Assemblée fédérale élisent ensemble le Président allemand.