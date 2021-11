Législatives allemandes 2017

Les élections fédérales se sont tenues le 24 septembre 2017 pour renouveler 598 sièges du Bundestag. À l'issue de ces élections fédérales a débuté la 19ème législature de la République fédérale d'Allemagne.

Angela Merkel briguait un quatrième mandat à la tête du gouvernement. Son parti, la CDU/CSU, a enregistré son score le plus bas depuis l'après-guerre et pour la première fois, le parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a fait son entrée au parlement. La formation d'une coalition a été particulièrement difficile, au point d'envisager de nouvelles élections. Mais les discussions entre conservateurs et sociaux-démocrates ont finalement abouti à un contrat de coalition le 7 février 2018 et à l'élection d'Angela Merkel comme chancelière.