Bundesliga: trois entraineurs limogés en une semaine

Le Bayern s’est séparé de Niko Kovac, au lendemain de la déroute (5-1) à Francfort lors de la 10e journée. Une première depuis plus de dix ans (5-1) contre Wolfsburg en avril 2009).

Le technicien serbe est arrivé au Bayern en provenance de Francfort. Et la saison dernière, Niko Kovac a réussi en doublé (Championnat & Coupe d'Allemagne).

Après la défaite à domicile (1-2) face à Hoffenheim le week-end dernier, le FC Cologne a remercié son entraineur Achim Beierlorzer.

Achim Beierlorzer est arrivé à Cologne en début de cette saison pour accompagner le club rhénan dans son retour en première division.

Mais les onze premières journées ont tourné au calvaire pour Cologne qui se retrouve en position de relégable avec 7 points seulement.

Enfin Mayence : le club a encaissé deux défaites successives, avec un paquet de 11 buts dans deux matches. Mayence a décidé aussi de limoger l’entraineur Sandro Schwarz.

Niko Kovac (Ex-Bayern) et Ante Covic (Hertha Berlin)

L'ancien entraineur bavarois, Niko Kovac envié à Berlin

Selon le sondage fait par le magazine allemand de Sport "Bild ", plus de 6.000 supporters du Hertha Berlin rêveraient de voir Niko Kovac sur le banc du club de la capitale à la place d' Ante Covic.

Les raisons sont presque les mêmes. Le Hertha Berlin s’est incliné à domicile le week-end dernier 4-2 face à Leipzig.

Une défaite que les supporters berlinois ont eu du mal à digérer, car le match se jouait à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin.

La sélection burkinabè

Les éliminatoires de la CAN 2021 débutent aujourd'hui

Parmi les affiches de cette première journée, on retiendra entre autres le Sénégal, vice-champion de la dernière édition, accueille le Congo.

Le Bénin se déplace au Nigeria. Le Cameroun, champion en 2017, fera face au Cap Vert. Grand absent en Egypte, le Burkina Faso joue à domicile contre l’Ouganda.

Egalement, les petits poucets comme le Tchad se déplacent en Namibie, et le Soudan du Sud sera quant à lui au Malawi.

Le Togo qui accueille jeudi les Comores, la Guinée se rend à Bamako pour affronter les Aigles du Mali.

La journée sera plus marquée par le choc entre les Algériens, champions d’Afrique en 2019, et les Zambiens, qui ont remporté la CAN en 2012.