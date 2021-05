Bundesliga J33 : Robert Lewandowski égale Gerd Müller

En inscrivant son 40è but de la saison sur pénalty face à Fribourg samedi après-midi, Robert Lewandowski est entré dans la légende du championnat allemand. Et en soulevant son maillot juste après avoir marqué, l’attaquant polonais a évidemment souhaité rendre hommage à celui avec qui il partage dorénavant un des records les plus iconiques de la Bundesliga. "4-ever Gerd" pouvait-on lire sur le t-shirt qu’il avait choisi de porter sous son maillot.

Un hommage d’autant plus émouvant que l’ancien attaquant du Bayern Munich, lauréat du Ballon d’Or en 1970, n’était pas présent au stade pour assister à cet événement. Atteint de la maladie d'Alzheimer, Gerd Müller ne peut plus quitter la maison de repos dans laquelle il vit depuis quelques années et ne reçoit des visites que de sa proche famille.

Lewandowski sur un nuage

Gerd Müller et Robert Lewandowski

Après la rencontre, le héros du jour a avoué ne pas réaliser ce qui était en train de lui arriver et a de nouveau salué Gerd Müller.

"Je me sens très bien, même si je ne réalise pas vraiment ce que je viens de faire. J'ai besoin d'un peu de temps, je crois. Après tout, c'est le record légendaire de Gerd Müller que je viens d'égaliser, c'est un grand honneur. Je suis très fier de tous ces buts que j'ai inscrits, mais c'est avant tout une performance d'équipe. Ce record, c'est aussi celui de l'équipe, et je m'en réjouis", a déclaré l'actuel numéro 9 du Bayern Munich.

Robert Lewandowski qui pourrait même améliorer ce record et en devenir le seul détenteur lors de la prochaine journée. Le Bayern Munich affrontera Augsbourg à domicile.

Dortmund et Wolfsburg en C1

Dans la course à la Ligue des Champions, le VfL Wolfsburg et le Borussia Dortmund ont validé leurs tickets, notamment grâce à la défaite surprise 4-3 de l’Eintracht Francfort sur la pelouse de Schalke 04, pourtant déjà relégué depuis plusieurs semaines. Les Aigles devront donc se contenter de la Ligue Europa.

Edin Terzic et Marco Reus

Pour Dortmund, vainqueur de Mayence 3-1, cette qualification vient clôturer une très belle semaine. Après une saison difficile, les Borussen finissent sur une bonne note. Une victoire en Coupe d’Allemagne, une qualification pour la C1 : le contrat a finalement été rempli par Edin Terzic, coach par intérim.

"Nous sommes très contents. Nous avons démarré une formidable série de matchs sans défaite au bon moment de la saison. Peu de gens croyaient en nous, après notre contre-performance face à contre Francfort début avril. Nous avons malgré tout réussi à nous battre pour sortir de cette crise de résultats, nous avons réduit peu à peu la distance avec nos adversaires, pour finalement assurer notre place en Ligue des Champions une journée avant la fin de la saison. C'est une histoire incroyable", a expliqué l'entraîneur.

Trois équipes sauvées

Concernant la lutte pour le maintien, la journée de samedi et surtout la rencontre entre Augsbourg et le Werder Brême a permis à trois équipes de se maintenir dans l’élite. En battant le club de la Hanse 2-0, le FCA a non seulement obtenu son maintien, mais aussi assuré celui du Hertha Berlin, auteur d’un match nul 0-0 face à Cologne, ainsi que celui de Mayence, pourtant défait par le Borussia Dortmund.

Markus Weinzierl fête le maintien avec ses joueurs

Pour Markus Weinzierl, qui a retrouvé le banc du FC Augsbourg il y a quelques semaines seulement, après un passage réussi entre 2012 et 2016, ce maintien a forcément une saveur particulière.

"C'est tout simplement sensationnel, ce qui s'est passé au cours de ces trois dernières semaines. La manière dont les gens m'ont accueilli ici, comment ils se sont montrés optimistes - que ce soit les joueurs ou les employés du club; toute la ville d'Augsburg, en fait. J'ai essayé de transmettre toutes ces ondes positives à mes joueurs, et c'est vraiment super ce qui s'est passé aujourd'hui", a confessé le technicien allemand.

Une dernière journée décisive

La semaine prochaine, ce sont donc trois équipes qui se battront pour ne pas descendre, voire accrocher la place de barragiste : l'Arminia Bielefeld, le Werder Brême et le FC Cologne. Et en prévision de cette journée capitale, un des clubs en danger a choisi de changer d’entraîneur : il s’agit du Werder Brême. Exit, Florian Kohfeldt donc, ce sera Thomas Schaaf, l’homme qui avait mené les Vert et Blanc au doublé coupe-championnat en 2004, qui sera chargé de sauver l’historique club du nord de l’Allemagne.