Bundesliga J2 : Le RB Leipzig doit se ressaisir

Candidat au titre de champion d’Allemagne, le RB Leipzig doit déjà se relancer dans cette saison. Lors de la première journée, l’équipe s’est inclinée de manière surprenante face à Mayence 1-0. Pour Jesse Marsch, l’entraîneur de Leipzig, il faudra évidemment faire bien mieux face à Stuttgart ce soir, notamment en attaque.

"Mayence a défendu très bas et très bien après l'ouverture du score. Nous n'avons pas été assez tranchants, pas assez malins, pas assez efficaces devant le but, mais je le rappelle : ce n'était que le premier match. Dans les semaines à venir, nous serons plus tranchants, plus en forme, et donc meilleurs, c'est sûr", a déclaré l'entraîneur américain en conférence de presse.

Moussa Niakhaté avait marqué le but de la victoire pour Mayence face à Leipzig

De son côté, Stuttgart, dirigé par un autre Américain, Pellegrino Matarazzo, cherchera à confirmer après sa belle victoire 5-1 face à Fürth.

Dortmund se rend à Fribourg, choc entre Leverkusen et Gladbach

Samedi, à partir de 13h30 TU, cinq matchs auront lieu en même temps, dont le Borussia Dortmund face au SC Fribourg. Quelques jours après leur défaite face au Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne, les Borussen auront donc l’occasion de se montrer dans de meilleures dispositions. Face à eux, les Fribourgeois viennent d’enregistrer d’un renfort de poids : Maximilian Eggestein, l’ancien milieu de terrain du Werder Brême. Cette rencontre sera à suivre en direct sur nos ondes à partir de 13h25 TU, avec aux commentaires Ali Farhat et Fiacre Ndayiragije.

Fribourg doit se méfier d'Erling Haaland, qui a été intenable face à Francfort

Les autres matchs de samedi après-midi mettront aux prises le Hertha Berlin à Wolfsburg, Bochum à Mayence, Francfort à Augsbourg et Fürth à Bielefeld.

Un peu plus tard, pour ce qui constitue le choc de la journée, le Bayer Leverkusen recevra le Borussia Mönchengladbach. Les deux clubs restent chacun sur un match nul lors de la première journée.

Le Bayern Munich doit se méfier de Cologne

Enfin dimanche, l’Union Berlin se déplacera sur la pelouse de Hoffenheim et le Bayern Munich sera opposé à Cologne. En remportant la Supercoupe d’Allemagne face à Dortmund, Julian Nagelsmann a enfin gagné un match sur le banc de touche bavarois. Il va donc chercher à remporter maintenant son premier match de Bundesliga avec ses nouvelles couleurs, mais attention, cat Cologne a fait belle impression lors de son premier match de la saison 3-1 face au Hertha Berlin.