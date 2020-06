Bundesliga : le Bayern Munich remporte son 8ème titre d'affilée !

Une petite victoire 1-0 face au Werder Brême, grâce à un but de Robert Lewandowski, aura suffit au Bayern Munich pour être saré une nouvelle fois champion d'Allemagne.

Qu'importe si la manière n'était pas au rendez-vous, c'est bien évidemment le résultat qui compte pour les hommes de Hansi Flick qui ont remporté le 30ème titre de champion de l'histoire du Bayern Munich, le 8ème d'affilé. Un record !

En ces temps de coronavirus, seuls les remplaçants et les encadrants admis sur le banc de touche ont pu retrouver les onze joueurs sur la pelouse et célébrer ce nouveau titre.

Les stars du Bayern ont ensuite fait la Ola devant la tribune peuplée des six dirigeants présents autour de Karl-Heinz Rummenigge et du président Herbert Hainer, qui les ont applaudis, en restant à bonne distance les uns des autres.

Les fans bavarois louent le travail de Flick

Les fans du Bayern, eux, étaient évidemment privés de stade. Mais avec l'ouverture des bars et restaurants, ils ont pu se retrouver en nombre dans Munich et fêter la victoire entre amis.

Des fans qui ne tarissent pas d'éloges sur Hansi Flick.

Hansi Flick avec David Alaba

L'ancien adjoint de Joachim Löw, propulsé sur le banc du Bayern en lieu et place de Niko Kovac débarqué à l'automne dernier, les a conquis grâce à un style de jeu attrayant, des résultats incroyables mais surtout un état d'esprit proche de celui de Jupp Heynckes.

"Pour moi, Hansi Flick ressemblance à Jupp Heynckes. C'est une personne juste et attentionnée. Il voit tous les joueurs de la même manière même ceux qui ont été critiqués au début comme Boateng ou d'autre. Flick est tout simplement un gars très sympa et l'équipe l'apprécie. Tous se sentent vraiment appréciés et c'est la recette du succès", a déclaré Christoph, supporter du Bayern.

Paderbon, premier relegué

Une défaite 1-0 face à l'Union Berlin condamne Paderbon à un retour en deuxième division. C'est le premier club officiellement relegué cette saison alors que l'Union est certain, suite à cette victoire, de rester dans l'élite la saison prochaine.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach a marqué des points dans la course à la 4ème place qualificative pour la Ligue des Champions en s'imposant 3-0 face à Wolfsburg.

Enfin Fribourg a battu le Hertha Berlin 2-1 et se rapproche d'une qualifiation en Ligue Europa en récupérant la place de 7ème occupée par Hoffenheim.

La suite et fin de cette 32ème journée, ce sera aujourd'hui à partir de 16h30 TU.