Bundesliga J17 : le Bayern finit l'année largement en tête

C'est l'esprit tranquille que Julian Nagelsmann et ses hommes vont passer la trêve hivernale.

Lors de leur dernière rencontre de cette année 2021, les Bavarois n'ont pas fait de détails : une victoire 4-0 face à Wolfsburg avec quatre buteurs différents. Le champion en titre finit donc la phase aller avec le sentiment du devoir accompli.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund a, lui, chuté sur la pelouse du Hertha Berlin. Une défaite 3-2 qui handicape un peu plus les Borussen dans la course au titre.

Le Bayern sur la bonne voie, Dortmund piétine

Avec neuf points d'avance, le Bayern Munich peut voir venir, et aura même le temps pendant la trêve de travailler et de s'améliorer.

Julian Nageslmann sur le banc du Bayern Munich

"Nous n'aurons qu'une semaine de préparation, mais au moins, on pourra utiliser une séance pour s'améliorer dans des domaines plus généraux, des choses sur lesquelles nous n'avons pas pu travailler durant la phase aller. Quand tu as de l'avance, l'idée n'est pas de la gâcher non plus, mais au moins, on peut se rendre aux fêtes de fin d'année sans avoir à penser au prochain match, contre Gladbach", a expliqué Julian Nagelsmann.

Du côté du BVB, cette phase aller est surtout synonyme de frustration. Pour Marco Rose, la défense, souvent chancelante, a causé beaucoup de tort à son équipe, comme ce fut le cas samedi contre le Hertha Berlin.

"Chacun des trois buts était plus qu'évitable. Il est arrivé ce qui est souvent arrivé cette année quand on est en difficulté : on réagit tout simplement mal aux situations difficiles", a affirmé l'entraîneur allemand.

Fribourg, la belle surprise

Kevin Schade (SC Fribourg), auteur du but décisif face à Leverkusen

Derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, on retrouve le SC Fribourg. Le club de la Forêt Noire est la surprise de ce début de saison. Malgré un des plus petits budgets du championnat, Fribourg a réussi une très belle phase aller. Hier, c'est Leverkusen qui a subi la loi de la bande à Christian Streich. Les Fribourgeois se sont imposés 2-1.

Pour l'entraîneur allemand, cette phase aller, la meilleure de sa carrière, est à mettre au crédit de la combativité de ses joueurs.

"Nous avons bien débuté cette saison, nous avons fait preuve de stabilité et surtout, nous avons été en mesure de remporter des rencontres très serrées, de renverser des matchs ou encore de revenir au score après avoir été menés. L'équipe a réalisé une grande phase aller, surtout quand on voit comment c'est serré juste derrière nous", a expliqué Christian Streich.

La faillite des gros clubs

Si Fribourg a tiré son épingle du jeu, c'est aussi parce que certains cadors ont connu un début de saison très décevant.

C'est le cas du Borussia Mönchengladbach. Malgré un match nul face à Hoffenheim 1-1 samedi qui a quelque peu stoppé la crise, le club ne pointe qu'à une bien triste 14è place. Même son de cloche du côté du VfL Wolfsburg. Après un début de saison canon, les Loups se sont écroulés, au point d'enchaîner cinq défaites de suite cet hiver.

Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur du RB Leipzig

Pour le RB Leipzig, vice-champion en titre, cela ne va pas beaucoup mieux. Une semaine après l'arrivée de son nouvel entraîneur Domenico Tedesco, le RB n'a pris que quatre points sur neuf possibles. Samedi, c'est face à l'Arminia Bielefeld que les coéquipiers de Christopher Nkunku se sont inclinés 2-0 alors que l'adversaire était réduit à 10 durant les 20 dernières minutes.

"J'avais l'impression que nous aurions pu jouer pendant deux heures sans jamais marquer", a assuré le technicien germano-italien. "Nous n'avons pas gagné un seul duel offensif, nous n'avons pas pris le meilleur sur nos adversaires. Ils étaient tenaces mais nous devons vraiment essayer de gagner les duels dans le dernier tiers, sinon c'est difficile".

Francfort revient fort, Modeste héros de Cologne

Anthony Modeste, auteur de son 11è but cette saison

Dans les autres résultats de cette 17è journée, Francfort a battu Mayence 1-0. Les Aigles continuent ainsi leur belle remontée et sont désormais sixièmes.

L'Union Berlin a disposé du VfL Bochum 1-0 grâce à une réalisation de Max Kruse. Avec cette victoire, les Berlinois finissent l'année 2021 au septième rang, non loin des places européennes. Bochum, promu, termine pour sa part à une encourageante 12è place.

Juste derrière l'Union, on retrouve Cologne, qui a battu Stuttgart 1-0 grâce à l'inévitable Anthony Modeste. Enfin, Fürth et Augsbourg se sont séparés sur le score de 1-1 et restent dans la zone rouge.