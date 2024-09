Bundesliga J2 : le Bayer Leverkusen n'est plus invaincu

Après une série de 35 matchs sans défaite, le Bayer Leverkusen a fini par chuter 3-2 face à Leipzig. Une défaite qui profite au Bayern Munich et à Heidenheim.

Les hommes de Xabi Alonso ne sont plus invaincus !

Après 35 matchs sans défaite de suite en championnat (un record !), le champion en titre a fini par tomber, samedi face au RB Leipzig.

Une défaite 3-2 dure à avaler puisque Florian Wirtz et ses coéquipiers ont largement dominé les débats. Le Bayer a même mené 2-0 avant de se faire rejoindre puis dépasser au score. Lois Openda a été le grand artisan de la victoire pour Leipzig puisqu'il a inscrit un doublé en seconde mi-temps.

Ancien du Bayer, Kevin Kampl a sonné la révolte pour le RB Leipzig Image : UWE KRAFT/AFP via Getty Images

"Je dirais que nous avons fait une très bonne première mi-temps. Nous menions au score et nous avons eu l'occasion de mener 3-0 mais nous avons concédé un but juste avant la mi-temps, ce qui a entraîné un changement de dynamique. Le match est devenu serré", a expliqué Xabi Alonso après la rencontre.

"En seconde période, nous ne nous sommes pas créés beaucoup d'occasions et nous n'avons pas beaucoup contrôlé le ballon. Nous avons concédé deux buts, nous aurions pu mieux défendre Nous sommes habitués à être invaincus mais nous acceptons cette défaite. Nous ne méritions peut-être pas de perdre aujourd'hui, mais cela fait partie du jeu."

Un Thomas Müller record porte le Bayern Munich

Cette défaite profite au Bayern Munich qui s'est imposé 2-0 face à Fribourg avec notamment un but de Thomas Müller. Le Bavarois a non seulement inscrit son 150è but avec le Bayern Munich en Bundesliga, mais a surtout fêté sa 710e apparence sous le maillot du Rekormeister, toutes compétitions confondues. Il bat ainsi le record détenu jusque là par le légendaire gardien allemand Sepp Maier.

Face à Fribourg, Thomas Müller a inscrit le 150è but de sa carrière en Bundesliga Image : Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Après la rencontre, Thomas Müller est revenu sur ce record auquel il attache moins d'importance qu'à ses buts.

"Il n'est pas question du nombre de matchs joués ou des records. Ce qui compte pour moi c'est de marquer des buts, de faire gagner l'équipe. C'est tout ce qui compte", a-t-il assuré.

Désormais entraîné par Vincent Kompany, le Bayern Munich réussit parfaitement son début de saison avec deux victoires en deux matchs.

Heidenheim nouveau leader, Dortmund piétine

Cependant, c'est bien Heidenheim qui est devant au classement à la différence de buts.

Une semaine après leur victoire 2-0 face au FC Sankt Pauli, les hommes de Frank Schmidt ont largement battu Augsbourg 4-0. Ils confirment ainsi leur très belle saison de l'an dernier où malgré leur statut de promu et de plus petit budget de la Bundesliga, ils avaient réussi à obtenir la 8e place au classement.

Dans les autres résultats importants de cette 2e journée, on note le match nul du Borussia Dortmund face au Werder Brême. Les Borussen n'ont pas pu faire mieux que 0-0.

Du côté de Stuttgart, une semaine après la défaite face à Fribourg, les hommes de Sebastian Hoeness ont été tenu en échec à domicile 3-3 par Mayence. Une nouvelle contre-performance pour ceux qui ont terminé deuxièmes la saison dernière.

Enfin l'Eintracht Francfort s'est imposé 3-1 face à Hoffenheim.