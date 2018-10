Bundesliga J9 : Dortmund cale mais reste en tête

Pas de changement en tête de la Bundesliga, puisque le Borussia Dortmund conserve la première place malgré son match nul (2-2) à domicile face au Hertha Berlin.

Lucien Favre, entraîneur du Borussia Dortmund

Un nul concédé dans les dernières minutes de la rencontre : jusqu'à la 90ème, le BvB menait 2-1, grâce à un doublé de sa jeune pépite Jadon Sancho. C'est Salomon Kalou, sur pénalty, qui a permis au Hertha de revenir à hauteur du Borussia.

Malgré le résultat quelque peu décevant, Lucien Favre était satisfait de la prestation de ses hommes, qui se sont procurés de nombreuses occasions et ont largement dominé les débats.

"Nous avons dominé pendant 25 minutes, et nous aurions pu inscrire ce but qui nous aurait mis à l'abri. Nous ne le marquons pas, et à la fin, nous faisons cette petite erreur. Ça arrive, c'est le football. L'essentiel est que nous ayons bien joué" a-t-il déclaré.

À noter qu'en marge de cette rencontre, 45 supporters du Hertha Berlin ont été blessés suite à des affrontements avec la police.

Le Bayern Munich revient dans la course

Thiago Alcantara, buteur pour le Bayern Munich

Le champion d'Allemagne en titre, qui s'est imposé 2-1 face à Mayence grâce à des réalisations de Leon Goretzka et Thiago Alcantara, revient à seulement deux points du Borussia Dortmund.

C'est la troisième victoire de suite (toutes compétitions confondues) pour les Bavarois, qui semblent se remettre dans le sens de la marche après avoir vécu un début de mois d'octobre compliqué, ponctué de quatre matchs sans victoire.

Le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich aura lieu le 10 novembre prochain.

Leverkusen cartonne face au Werder

Karim Bellarabi, buteur pour Leverkusen

En difficulté depuis le début de la saison, le Bayer a enfin marqué les esprits en battant largement le Werder Brême 6-2.

Leverkusen a notamment effectué une très belle première mi-temps. Les coéquipiers de Julian Brandt menaient 3-0 au moment de rentrer aux vestiaires.

S'ils se sont fait peur à l'heure de jeu, encaissant deux buts coup sur coup - dont un de l'éternel Claudio Pizarro - ils ont rapidement de nouveau creusé l'écart grâce à un doublé du jeune Kai Havertz.

Cette victoire, probante, fait évidemment du bien à Leverkusen qui remonte à la 12ème place au classement.

Pour le Werder Brême, cette défaite n'est pas source de panique puisque le club reste dans le quatuor de tête.

"Nous sommes quatrièmes, avec 17 points après 9 journées. Et ce match ne va pas inverser toute la tendance", a affirmé Florian Kohfeldt, l'entraineur des Vert et Blanc.

Gladbach chute, Leipzig et Schalke 04 se neutralisent

Le Borussia Mönchengladbach reste en embuscade à la 3ème place, malgré sa défaite 3-1 contre Fribourg.

De son côté, le RB Leipzig a concédé le match nul 0-0 sur sa pelouse face à Schalke 04. Schalke qui reste englué à la 15ème place du classement.

De son côté, Hoffenheim a largement dominé le VfB Stuttgart 4-0. Wolfsburg s'est imposé face au Fortuna Düsseldorf 3-0, tandis que Hanovre a plié face à Augsbourg (1-2).

Enfin, Nuremberg et l'Eintracht Francfort se sont quittés sur le score de 1-1. À noter la nouvelle réalisation de Sebastien Haller pour les Aigles. Le buteur franco-ivoirien a sauvé les siens dans les arrêts de jeu.

Leicester : décès du propriétaire dans un crash

Vichai Srivaddhanaprabha lors d'un match de Leicester

Samedi, une tragédie a frappé Leicester.

Après le match opposant son équipe à celle de West Ham, le propriétaire de Leicester est décédé des suites d'un accident d'hélicoptère.

Vichai Srivaddhanaprabha, millardaire thailandais, était à bord de l'appareil en compagnie de quatre autres personnes, dont deux membres de son staff.

L'hélicoptère s'est écrasé peu après avoir décollé du King Power Stadium, le stade de Leicester.

Vichai Srivaddhanaprabha, surnommé Khun Vic, était le propriétaire du club anglais depuis 2010.

Grâce à ses investissemnts massifs, Leicester avait remporté le titre de champion d'Angleterre en 2016. L'équipe était composée de talents comme Ngolo Kanté, Riyad Mahrez ou Jaimie Vardy.

Les supporters rendent hommage à Vichai Srivadhanaprabha

En Angleterre, le choc est évidemment immense notamment du côté des supporters du club, très attachés à l'homme qui leur avait apporté leur unique titre de champion.

"Nous n'aurions pas pu le faire sans lui. C'est vraiment un choc absolu. Je ne sais pas quoi dire, je suis sans voix", a confessé un supporter venu déposer une gerbe de fleurs devant le stade.

Formule 1 : Hamilton sur les traces de Schumacher

Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Mexique

À seulement 33 ans, Lewis Hamilton a remporté hier au terme du Grand Prix du Mexique son cinquième titre de champion en F1.Le pilote Mercedes n'est plus qu'à deux unités d'égaler le recordman de titres, un certain Michael Schumacher.

Le légendaire coureur allemand est toujours gravement diminué depuis son accident de ski en décémbre 2013. Il ne peut toujours ni marcher ni même se tenir debout, et n'apparaît jamais en public.

Son fils, Mick, est en revanche aux portes de la F1. A 19 ans, il vient de remporter le titre en Formule 3, une des divisions qui mènent souvent à la Formule 1.