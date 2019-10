Bundesliga J8 : le BVB se reprend, le Bayern perd encore des points

Le Borussia Mönchengladbach reste en tête malgré sa défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0).



Le Borussia Dortmund qui a enregistré sa première victoire depuis un mois en championnat.

C'est Marco Reus, bien servi par Thorgan Hazard, qui a inscrit le but des trois points à la 58ème minute de jeu.

Cette victoire apparait comme un soulagement pour les Borussen, plutôt en difficulté ces dernières semaines, et leur permet surtout de remonter à la quatrième place au classement, à seulement un point de la tête.

Marco Reus (BVB), auteur du but de la victoire

"Après les trois ou quatre dernières semaines au cours desquelles nous n'avons fait que des nuls, la pression était sur nos épaules face au premier. On a pu voir qu'il n'était pas à cette place pour rien. Le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Nous avons eu un peu de chance et nous avons enfin pu être récompensés de notre performance", a déclaré Marco Reus après la rencontre.

Wolfsbourg rejoint Gladbach

Si le Borussia Mönchengladbach conserve donc la tête malgré sa défaite, le club a été rejoint au classement par Wolfsburg.

Auteurs d'un match nul (1-1) arraché dans les dernières minutes face au RB Leipzig, les coéquipiers de Josuha Guilavogui, sont les seuls encore invaincus dans cette saison de Bundesliga.

Les Loups ne sont deuxièmes qu'à la différence de buts.

Le Bayern Munich piétine





La déception de Benjamin Pavard (FCB)

Samedi, sur la pelouse de leur voisin Augsburg, les Bavarois n'ont pas pu faire mieux que match nul (2-2).

Menés dès la première minute de jeu, les hommes de Niko Kovac sont bien revenus dans la partie d'abord grâce à un but de Robert Lewandowski à la 14ème minute de jeu (son 12ème de la saison) puis une réalisation de Serge Gnabry en début de deuxième période.

Mais lors des toutes dernières secondes du match, les Bavarois se sont fait surprendre par Alfred Finnbogason et ont donc concédé le nul.

Pour Manuel Neuer, cette nouvelle perte de points est à mettre sur le compte "d'un manque de sérieux".

"Je pense que, bien sûr, c'est un problème mental. Si vous n'êtes pas concentrés, et bien vous prenez des buts en fin de match. Ce n'est pas le style du Bayern normalement", a expliqué le capitaine du Bayern Munich.

Niklas Süle à l'arrêt pour plusieurs mois

Niklas Süle (FCB), au sol suite à sa blessure

Malheureusement pour le Bayern Munich, la malchance ne s'est pas arrêtée là samedi après midi puisque Niklas Süle s'est blessé lors du match.

Une blessure très sévère pour le jeune défenseur : une rupture des logements croisés du genou gauche.

Il sera écarté des terrains pendant plusieurs mois.

Niklas Süle, qui joue sa troisième saison au Bayern, s'était déjà déchiré le ligament croisé au même genou lorsqu'il avait 19 ans et jouait pour Hoffenheim.

Francfort facile, Schalke chute

Vendredi soir, en ouverture de cette 8ème journée, victoire (3-0) de Francfort face au Bayer Leverkusen.

Samedi, l'Union Berlin a disposé de Fribourg (2-0). Dans le même temps, le Fortuna Düsseldorf a battu Mayence, qui était réduit à 10, (1-0)

Enfin hier, Cologne a remporté son deuxième match de la saison en battant Paderborn (2-0) tandis que Hoffenheim, grâce notamment à un but du Togolais Ihlas Bebou, a disposé de Schalke 04 sur le score de (2-0).

CHAN 2020 : les 16 pays qualifiés

On connaît désormais les quinze équipes qui rejoindront le Cameroun, pays hôte, lors de la phase finale.

Absents en 2018, la RDC et le Mali seront bien au rendez-vous en 2020.

Les Togolais vont disputer pour la première fois le Championnat d'Afrique des nations. Ce sera aussi une première pour la Namibie.

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont eux passés à la trappe.

Ce sont la Guinée et le Niger qui se sont qualifiés à leur place.

Ça passe aussi pour le Maroc, vainqueur de l'Algérie, pour la Tunisie qui s'est défaite de la Libye et pour le Burkina Faso qui a battu le Ghana.

Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Rwanda, Congo-Brazaville et Ouganda complètent la liste des qualifiés.



Rugby : l'Afrique du Sud écarte le Japon

Siya Kolisi, capitaine sud-africain

Le dernier pays africain présent dans ce Mondial s'est qualifié pour le dernier carré en battant le pays hôte (26-3).

Mais la victoire a été longue à se dessiner pour les Springboxs qui ne menaient que (5-3) à la mi-temps.

Il a fallu une deuxième période bien plus sérieuse, ponctuée de trois essais dont deux de l'aillier Makazole Mapimpi pour que les Sud-Africains écartent une vaillante équipe du Japon soutenue par les 50 000 spectateurs du Tokyo Stadium.

Pour Siya Kolisi, c'est la solidité mentale qui a permis à son équipe de s'imposer.

"Le message à la mi-temps, c'était juste être patient et d'avoir confiance en notre plan. Vous savions que nous étions la meilleure équipe et que de toute évidence, nous n'avions pas saisi nos occasions en première mi-temps. Nous ne voulions rien changer, juste être plus patients", a confessé le capitaine des Sprinboxs.

Angleterre - Nouvelle Zélande, le choc des demies

Dans les autres rencontres, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de l'Australie (40-16).

Les Anglais retrouveront la Nouvelle Zélande, double tenante du titre, qui a battu sans soucis l'Irlande (46-14).

Enfin le Pays de Galle, futur adversaire des Springboxs, a battu la France dans les dernières minutes du match (20-19).



Tennis : Andy Murray remporte son premier tournoi depuis 960 jours

L'Ecossais, qui a fait son retour à la compétition en simple il y a moins de trois mois, s'est imposé, face à Stan Wawrinka en finale du tournoi d'Anvers (3-6, 6-4, 6-4).

265 jours après avoir subi une grave opération à la hanche, qui aurait pu entrainer la fin de sa carrière, Andy Murray est donc de retour au premier plan.

Murray qui a déjà été annoncé comme invité par les organisateurs de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2020, qui se disputera en janvier prochain.