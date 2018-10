Bundesliga J7 : le Bayern chute à nouveau, Dortmund toujours en tête

Le sextuple champion d'Allemagne en titre a enchainé samedi son 4ème match sans victoires toutes compétitions confondues.

Cette fois-ci, c'est le Borussia Mönchengladbach qui a pris le meilleur sur le Rekordmeister.

Une victoire nette pour les Poulains (3-0) et ce alors que le Bayern évoluait à domicile. Alassane Pléa, Lars Stindl et Patrick Hermann se sont chargés d'inscrire les buts côté Gladbach.

Niko Kovac, entraineur du Bayern Munich

Cette nouvelle défaite plonge le Bayern Munich dans la crise. Le club n'est plus que 5ème au classement. Et l'heure est à la remise en cause selon Joshua Kimmich.

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons réfléchir, notamment sur la manière de se créer des occasions de but. Ce soir, nous n'avons pas gâché d'occasions, nous n'en avons pas eu, tout simplement. Et bien que nous avons fait des erreurs derrière, la défense n'est pas notre problème principal", a-t-déclaré.

Dortmund toujours leader

Paco Alcacer après son coup-franc victorieux

Le club de la Ruhr a eu chaud, très chaud face à Augsbourg.

Les hommes de Lucien Favre ont été menés par deux fois au score avant de prendre l'avantage 3-2 grâce à Mario Götze pour son premier but de la saison. Augsbourg est ensuite revenu à 3-3.

Le Borussia a du attendre la dernière action du match, un coup franc direct de Paco Alacacer, auteur d'un triplé ce samedi, pour s'imposer 4-3.

Leipzig cartonne

Timo Werder fête le 6ème but du RB Leipzig

Grâce à sa victoire (6-0) sur Nuremberg, Leipzig prend la place de dauphin du Borussia Dortmund.

Une semaine après sa défaite face à Stuttgart, le Werder Brême a lui repris sa marche en avant en battant Wolfsburg (2-0). Une victoire qui place les Verts et Blancs à la 4ème place dans le même nombre de points que le 3ème : le Borussia Mönchengladbach.

Du côté de Schalke 04, la situation semble se calmer puisque le club a enchainé sa deuxième victoire de la saison, cette fois-ci (2-0) face au Fortuna Düsseldorf.

Francfort a réalisé la surprise de la semaine en battant Hoffenheim (2-1) à l'extérieur.

Enfin (0-0) entre Mayence et le Hertha Berlin et encore Fribourg et Leverkusen.

Un premier entraineur renvoyé

Stuttgart, qui a subit une nouvelle défaite ce samedi (3-1) contre Hanovre, a renvoyé Tayfun Korkut dimanche. Stuttgart est actuellement lanterne rouge du classement.

L'entraineur des U21 va assurer l'interim en attendant une solution pérène.

John Terry prend sa retraite

John Terry sous les couleurs de Chelsea

Libre de tout contrat depuis son départ en juin d'Aston Villa, dont il était le capitaine la saison dernière, l'ancienne star de Chelsea âgée de 37 a annoncé dimanche soir qu'il penait sa retraite.

"Après 23 incroyables années comme footballeur, j'ai décidé que le moment était venu de me retirer", a-t-il déclaré sur son compte Instragram.

John Terry est annoncé du côté d'Aston Villa , en duo avec Thierry Henr, pour entrainer à la place de Steve Bruce, renvoyé en début de semaine.

Début des Jeux Olympiques d'été de la jeunesse

Pour cette troisième édition, 3 997 sportifs âgés entre 14 et 18 ans et issus de 206 pays vont s'affronter dans 32 disciplines parmis lesquelles les classiques comme la natation ou l'athétisme mais aussi d'autres plus originales comme le roller de vitesse ou le basket 3x3.

Après deux jours de compétition, c'est la Russie qui est en tête du classement des médailles avec 6 médailles.

Les JO de la jeunesse de Buenos Aires se déroulent jusqu'au 18 octobre.