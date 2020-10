Bundesliga J5 : Le Bayern s'impose avec la manière

Vainqueur dans la douleur du Hertha Berlin 2-1 avec des buts de Upamecano et Sabitzer sur pénalty, le RB Leipzig reste accroché à sa place de leader. Mais pour combien de temps ? Les hommes de Julian Nagelsmann qui n'ont toujours pas perdu cette saison ne possèdent qu'un point d'avance sur le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Lewandowski voit triple

Les Bavarois sont actuellement 2èmes à la différence de buts. Et pour cause, ce week-end encore les hommes de Hansi Flick n'ont pas fait de détails face à une équipe de l'Eintracht Francfort pourtant assez bonne depuis le début de la saison. Le Bayern s'est imposé 5-0 avec notamment un triplé de Robert Lewandowski. Quelques jours après le carton face à l'Atlético Madrid en C1, l'attaquant polonais dresse le portrait d'une très bonne semaine pour son équipe.

Trois buts pour Robert Lewandowski, ce qui porte à dix son total de buts en Bundesliga cette saison.

"Nous sommes simplement contents de ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga, nous savons ce que nous avons à faire : montrer nos qualités et prendre des points. Nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes", a insisté celui qui compte déjà dix buts en Bundesliga. "Aujourd'hui, nous voulions marquer très vite et lever un peu le pied en seconde mi-temps. Nous avons réussi à faire ce que nous avions en tête."

A Dortmund le Derby de la Ruhr

De son côté, le Borussia Dortmund complète le podium après sa victoire dans le derby de la Ruhr face à Schalke 04 3-0. Une victoire facile face à des Knappen qui n'ont pas cadré une frappe dans cette rencontre. Mais pour Lucien Favre, qu'importe si l'adversaire n'était pas à la hauteur de l'enjeu, son équipe se devait de réagir après une défaite difficile sur la pelouse de la Lazio en Coupe d'Europe.

"Tout le monde voulait réagir après la défaite contre la Lazio en Ligue des Champions : les joueurs, le staff. Tout le monde. C'est vrai que nous n'avons pas été bons en Italie. Ça arrive, maintenant, ce n'était qu'un match, c'est désormais derrière nous", a déclaré le technicien suisse à l'issue de la rencontre.

Mayence n'y arrive pas

Et si pour Schalke 04 la saison se complique à chaque journée, le club n'ayant pris qu'un point en 5 matchs, la situation est encore plus compliquée pour Mayence, seule équipe n'a pas avoir pris de points du tout pour le moment. Ce week-end, Jean-Philippe Mateta et les siens se sont de nouveau inclinés, 3-2 face au Borussia Mönchengladbach après avoir pourtant mené 2-1 grâce à un doublé du Franco-Congolais.

"Oui, nous avons eu des occasions. Si nous marquons le but du 3-1, nous aurions sûrement pris le match à notre compte", a estimé Jan-Moritz Lichte, l'entraîneur par intérim de Mayence. "Mais nous ne l'avons pas marqué, et derrière, le pénalty nous a fait très mal : l'équipe était moins sûre d'elle après l'égalisation de Gladbach, il y avait peut-être la peur de perdre une nouvelle rencontre. C'est ce qui s'est passé, et ça nous fait mal."

Une rencontre au cours de laquelle Breel Embolo, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, a subi des propos racistes en ligne. Les deux clubs ont fait preuve de solidarité.

Dans les autres résultats du week-end, on note le match nul 1-1 entre l'Union Berlin et Fribourg et celui sur le même score entre le VfB Stuttgart et Cologne.

Hier, Wolfsburg s'est imposé 2-1 contre l'Arminia Bielefeld, tandis que le Werder Brême et Hoffenheim se sont séparés sur le score de 1-1.

Enfin cette 5ème journée n'est pas tout à fait terminée car ce soir, le Bayer Leverkusen reçoit le FC Augsbourg.

Premier titre continental pour la RS Berkane

Il y avait également du football en Afrique, avec notamment la finale de la Coupe de la Confédération. Une finale qui a vu la RS Berkane s'imposer 1-0 face au Pyramids FC. L'unique buteur de cette rencontre est Burkinabè, il s'appelle Issoufou Dayo. Après avoir échoué l'an passé en finale, le club du nord-est marocain remporte le premier trophée continental de son histoire.

En Ligue des Champions, ça se précise : en Egypte, Al Ahly s'est imposé 3-1 face au Raja Casablanca et se hisse en finale. Le club cairote connaîtra son adversaire le 1er novembre prochain, à l'issue de la demi-finale retour entre le Zamalek et le Wydad Casablanca. Le Zamalek qui avait remporté la première manche 1-0.

Un nouveau centre aquatique pour les JO de Tokyo

La capitale japonaise a inauguré samedi son centre aquatique en présence du maire de la ville et des membres japonais du CIO.

La piscine, qui accueillera les épreuves de natation de course, de natation synchronisée et de plongeon est la dernière enceinte sportive construite spécialement pour ces JO, a été terminée. Ultra moderne, l'enceinte a coûté la bagatelle 56 milliards de yen, soient 456 millions d'euros.

Si l'opinion publique nippone est devenue largement défavorable à la tenue de la compétition l'an prochain en raison des risques sanitaires mais aussi de l'explosion du budget lié au report, les pouvoirs publics assurent que tout se déroulera comme prévu. A commencer par la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike qui a parlé durant l'inauguration.

Le centre aquatique de Tokyo sera un des lieux phares des Jeux Olympiques

"Il y a eu des imprévus, comme le report, par exemple, mais il faut que nous organisions de grands Jeux Olympiques. J'espère que les athlètes pourront montrer toute la force qu'ils ont accumulée, et j'espère que les meilleurs nageurs et nageuses du monde pourront réaliser de grandes performances dans ce centre aquatique", a déclaré Yuriko Koike. La gouverneure de Tokyo qui a assisté à l'inauguration de cette enceinte.

Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021.