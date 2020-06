Bundesliga J31 : Le Bayern toujours plus près du titre

Sans Thomas Müller ni Robert Lewandowski, suspendus pour cause d'accumulation de cartons, les Bavarois ont eu du mal face au Borussia Mönchengladbach. Les Poulains sont d'ailleurs les premiers à s'être mis en évidence, mais le but de Jonas Hofmann au quart d'heure de jeu a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Par la suite, le FC Bayern Munich s'est réveillé, et a fini par ouvrir le score par l'intermédiaire de Joshua Zirkzee, qui a parfaitement profité d'une erreur de Yann Sommer (26ème minute).

Goretzka une nouvelle fois décisif

Une joie de courte durée cependant, puisque dix minutes plus tard, Benjamin Pavard remettait les deux équipes à égalité suite à un but contre son camp (37ème). Finalement, le salut est venu en fin de match pour les Bavarois, grâce à un nouveau but de Leon Goretzka (86ème). Victoire 2-1 du Bayern.

"C'était un match difficile avec une fin heureuse pour nous", a expliqué Leon Goretzka à l'issue de la rencontre. "C'était très physique, nous avons beaucoup couru, mais dans les dernières minutes, nous avons montré que nous voulions absolument gagner. C'est pourquoi je pense que cette victoire est justifiée."

Leon Goretzka félicité par Benjamin Pavard

Retour heureux de Nagelsmann à Hoffenheim

Grâce à ce succès, le Bayern Munich compte désormais 73 points, soit toujours sept longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund. Les hommes de Lucien Favre qui ont eu d'énormes difficultés face au Fortuna Düsseldorf. Le salut est venu d'Erling Haaland. Le buteur norvégien qui a inscrit le seul but de la rencontre de la tête, à quelques secondes du coup de sifflet final.

Entrée gagnante pour Haaland, auteur du but de la victoire pour le Borussia Dortmund

Avec 66 points, Dortmund est toujours deuxième, avec quatre points d'avance sur le RB Leipzig, dont le coach Julian Nagelsmann faisait son retour à Hoffenheim. Succès 2-0 de Leipzig grâce à un doublé de Dani Olmo. Une victoire un peu chanceuse, comme l'a expliqué Nagelsmann par la suite :

"Le déroulement des cinq-six premières minutes nous a été favorable, c'est vrai. Puis nous avons marqué deux fois sur les premières occasions. Ensuite si on avait mis le troisième le match aurait été plié assez tôt. Dans l'ensemble, nous avons eu plus d'occasion et surtout les plus franches. Mais le match est resté ouvert. Nos adversaires se sont bien défendus même s'ils ont eu du mal à se montrer dangereux. C'est pourquoi notre victoire est méritée."

Le Bayer Leverkusen et Wolfsburg ratent le coche

A la lutte avec le Borussia Mönchengladbach pour la quatrième place, la dernière qualificative pour la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen n'a pu faire mieux que 1-1 sur la pelouse de Schalke 04. Edmond Tapsoba et ses coéquipiers comptent 57 unités au compteur, soit un point de plus que Gladbach.

Dans la course la Ligue Europa, Wolfsburg a également raté une belle occasion de consolider sa sixième place. Face à Fribourg, les Loups ont mené 2-0 grâce à un doublé de Wout Weghorst, avant de se faire rattraper au tableau d'affichage. Score final 2-2. Wolfsburg est sixième avec 46 points, soit trois de plus que Hoffenheim, et quatre de plus que Fribourg, huitième au classement.

Le Werder Brême y croit encore

Dans les autres rencontres de cette 31ème journée de Bundesliga, on note beaucoup de victoires à l'extérieur. C'est la tendance depuis la reprise du championnat, une tendance qui ne fait que se confirmer : grâce notamment à un but d'Evan N'Dicka, Francfort est allé gagner 4-1 sur la pelouse du Hertha Berlin; de son côté, l'Union Berlin a battu Cologne 2-1. Augsburg s'impose à Mayence 1-0 et enfin, Brême peut continuer à rêver du maintien : vainqueur 5-1 de Paderborn, le Werder est toujours 17ème, mais compte désormais 28 points, soit autant que le Fortuna Düsseldorf, l'actuel barragiste. L'entraîneur Florian Kohfeldt sait qu'en dépit des circonstances, ses joueurs sont capables de très belles choses :

"Nous sommes toujours relégables, nous allons affronter le Bayern Munich au prochain match. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous avons gagné, maintenant, nous allons rentrer chez nous et nous préparer pour la rencontre face aux Bavarois. Le point positif, c'est que nous pouvons supporter la pression jusqu'à un certain point et réaliser une belle performance malgré tout. Nous allons avoir beaucoup de pression lors des trois derniers matchs."

Davy Klaassen et le Werder Brême n'ont pas fait dans le détail face au SC Paderborn

27 buts ont été marqués au cours de cette 31ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous, dès demain, avec ce choc des extrêmes entre le Werder et le Bayern. Si les Bavarois s'imposent, ils seront champions pour la huitième fois consécutive.