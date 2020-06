Bundesliga J30 : le Bayern Munich tout proche du titre 

Opposés au Bayer Leverkusen, les Bavarois ont certes mal débuté la rencontre en encaissant un but de Lucas Alario au bout de dix minutes de jeu. Mais ce qui fait la force de ce Bayern Munich sous Hans Flick, c'est sa capacité à reprendre le dessus et à dominer l'adversaire.



Un peu plus d'un quart d'heure après l'ouverture du score d'Alario, Kingsley Coman a remis les deux équipes à égalité, avant que Leon Goretzka ne donne l'avantage au Bayern (42ème).





Un avantage consolidé par un superbe lob de Serge Gnabry (45ème) et un nouveau but de Robert Lewandowski (66ème), son 30ème de la saison. Si Florian Wirtz a réduit la marque pour le Bayer et est devenu, à 17 ans et 34 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, l'essentiel était ailleurs : le Bayern Munich s'est imposé 4-2, et se rapproche de plus en plus de son objectif.



"Le plus important actuellement, c'est que nous voulons être champions. Il nous reste quatre matchs à jouer, le reste est futile", a déclaré Hans Flick.



Dortmund toujours 2ème, barrage pour la Ligue des Champions



Avec 70 points au compteur, le Bayern Munich possède toujours sept longueurs d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Les hommes de Lucien Favre qui se sont imposés 1-0 face au Hertha Berlin grâce à une très jolie frappe d'Emre Can.





De son côté, le RB Leipzig a été tenu en échec 1-1 par la lanterne rouge Paderborn. Avec 59 points, Leipzig reste troisième, mais n'a que trois points d'avance sur le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, battu 1-0 par Fribourg. Autant dire que la course à la Ligue des Champions va rester palpitante jusqu'au bout.



Wolfsburg vers la Ligue Europa, le Werder toujours en difficulté



Dans la bataille à la sixième place, qualificative à la Ligue Europa, Hoffenheim a été tenu en échec 2-2 sur la pelouse de Düsseldorf. Un résultat qui profite à Wolfsburg, qui est allé gagner 1-0 sur la pelouse du Werder Brême. Le Werder qui est toujours 17ème et premier relégable, mais qui croit encore à un possible maintien, comme l'a expliqué l'entraîneur Florian Kohfeldt en conférence de presse.





"Nous allons nous secouer, nous allons nous battre. Nous devons gagner à Paderborn la semaine prochaine; après quoi, il nous restera trois rencontres à disputer. Notre premier objectif est d'atteindre la place de barragiste. Même si nous sommes déçus du résultat d'aujourd'hui, nous n'allons pas abandonner. Car malgré tout, notre envie de nous battre est intacte”, a-t-il déclaré.



Francfort respire

Dans les autres résultats, matchs nuls entre l'Union Berlin et Schalke 04. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1, tout comme le FC Augsburg et le FC Cologne.





Enfin, grâce à des buts de Moussa Niakhaté et Pierre Kunde, Mayence s'impose 2-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort et se donne un peu d'air. Le club rhénan compte désormais 31 points, soit trois longueurs d'avance sur Düsseldorf (barragiste) et six sur le Werder Brême, premier relégable