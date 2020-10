Bundesliga J3 : le Bayern Munich remercie Lewandowski

La troisième journée de Bundesliga se déroulait tout le week-end. Après leurs défaites de la deuxième journée, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont remis dans le sens dans la marche, mais de manière bien différente.

Sans la performance XXL du Polonais, auteur d’un quadruplé, les Bavarois auraient pu vivre une nouvelle déconvenue, cette fois-ci sur leur terrain et face au Hertha Berlin.

Les hommes de Hansi Flick avaient pourtant le match en main puisqu’à la 51ème minute de jeu, puisqu’ils menaient 2-0. Mais le Hertha est ensuite revenu dans la partie grâce à des buts de Jhon Cordoba et Matheus Cunha. Le dernier quart d’heure a vu le Bayern reprendre l’avantage, pour se faire rattraper à la 88ème minute.

C’est finalement grâce à un pénalty de Lewandowski dans les arrêts de jeu que le Bayern Munich a fini par s’en sortir.

Hansi Flick, l'entraineur du Bayern Munich

Mais plus que la performance du Polonais, c’est le mental de toute l’équipe qui a été salué par l’entraîneur Hansi Flick.

“Nous voulions absolument gagner ici, à Munich. Et il faut le dire, le mental dont a fait preuve l'équipe, c'est juste incroyable. Cette envie constante de ne rien lâcher, de toujours vouloir gagner, c'était top. Il y a beaucoup de choses positives à tirer de cette victoire, même si nous nous sommes compliqués la vie", a assuré l'entraîneur allemand.

Les jeunes du Borussia font le spectacle

Erling Haaland célèbre son doublé

Du côté du Borussia Dortmund, pas de soucis en revanche face à Fribourg. Le club de la Ruhr a pu compter sur ses jeunes pépites pour s’imposer 4-0. Erling Haaland, 20 ans, a inscrit un nouveau doublé. C’est déjà son cinquième en championnat depuis son arrivée au BvB en janvier dernier. Felix Passlack, 22 ans, a marqué le dernier but de la rencontre. Mais c’est sans doute Giovanni Reyna, 17 ans, qui a le plus impressionné dans ce match en délivrant trois passes décisives.

Pour Marco Reus, le capitaine du BvB, il est tout de même important que ces jeunes stars gardent les pieds sur terre, qu’ils ne fassent ni attention aux louanges ni aux critiques.

“La semaine dernière, il y a eu beaucoup de critiques; cette semaine, c'est tout l'inverse. Je pense que les jeunes ne doivent pas lire de journaux, mais simplement se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Ils ont juste besoin de temps pour avoir une certaine constance, et ils finiront par l'avoir, comme je l'ai déjà dit", a-t-il déclaré après le match.

Gladbach à la relance, Leipzig prend la tête

Autre concurrent pour le titre, le Borussia Mönchengladbach s’est aussi bien repris après deux premiers matchs décevants face à Dortmund et l’Union Berlin. Les Poulains se sont imposés 3-1 face à leurs voisins du FC Cologne.

Le RB Leipzig, tenu en échec la semaine passée par Leverkusen, s’est quant à lui aussi imposé. Les hommes de Julian Nagelsmann ont très largement disposé de Schalke 04 4-0. Une victoire qui leur permet de prendre la tête du championnat et qui enfonce un peu plus les Knappen dans la crise.

Manuel Baum, le nouvel entraineur de Schalke 04

Mais Manuel Baum, qui vient de succéder à David Wagner sur le banc de touche de Schalke, ne pense pas encore à la descente. Malgré trois défaites en trois matchs et quinze buts encaissés, il croit au potentiel de cette équipe.

“Honnêtement, je ne pense pas que Schalke 04 soit un candidat à la descente. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe. À moi et à mon staff d'utiliser la trêve internationale pour faire ressortir ce potentiel", a-t-il affirmé après la rencontre.

Le Werder et Francfort enchaînent

Dans les autres résultats, on note la victoire du Werder Brême face à l’Arminia Bielefeld 1-0, ou encore celle de l’Union Berlin contre Mayence 4-0. Francfort s’est de son côté imposé 2-1 face à Hoffenheim, tandis que Stuttgart et Leverkusen se sont quittés dos à dos sur le score de 1-1. Enfin Wolfsburg et Augsbourg ont fait match nul 0-0.

CAN 2023 : le stade olympique est prêt

Le stade olympique d’Ebimpé a été inauguré en Côte d’Ivoire en présence du président Alassane Ouattara. Construit pour la CAN 2023, le stade a été financé conjointement par l’Etat ivoirien et l’Etat chinois. Il aurait coûté la modique somme de 143 milliards de Francs CFA.

D’une capacité de 60 012 places, le stade est maintenant le plus grand du pays. L’inauguration a été marquée par un match de gala qui a opposé l’Asec Mimosas à l’Africa Sports d’Abidjan, les deux clubs les plus populaires de la ligue 1 ivoirienne. Et c’est l’Asec qui l’a emporté sur le score de 2-0.

Marathon de Londres : Kipchoge battu

Eliud Kipchoge lors du marathon de Londres

Le Marathon de Londres s’est déroulé sous la pluie et dans le froid ce week-end. Et c’est un véritable séisme dans la discipline puisque le Kényan Eliud Kipchoge a perdu pour la première fois depuis 2013, la victoire revenant à Shura Kitata.

L'Ethiopien qui a gagné à l’issue d’un sprint très serré. Kitata l’a emporté en 2 h, 5 min et 41 s devant le Kényan Vincent Kipchumba (à une seconde) et son compatriote Sisay Lemma (à quatre secondes).

Eliud Kipchoge ne termine lui que 8ème, après avoir craqué au 38ème kilomètre.