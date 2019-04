Bundesliga J29 : le Bayern Munich reste en tête devant Dortmund

Malgré une semaine agitée, ponctuée notamment d'une bagarre à l'entrainement entre Robert Lewandowski et Kingsley Coman, les Bavarois conservent la première place suite à leur victoire tranquille 4-1 sur le Fortuna Düsseldorf.

C'est l'international français qui a été l'homme du match en inscrivant un doublé en première mi-temps. Serge Gnabry et Leon Goretzka sont les deux autres buteurs bavarois de la rencontre.

A noter en marge de ce match, la belle action des supporters du Fortuna qui ont déployé une banderole en soutien à toutes les personnes atteintes de dépression, maladie dont souffrent, le plus souvent en silence, de nombreux joueurs de football.

Dortmund toujours dans le coup

Grâce à sa victoire sur Mayence 2-1, le BvB reste dans le sillage du Bayern Munich.

Cependant, le match des hommes de Lucien Favre a été beaucoup moins convaincant que celui des Bavarois.

Après avoir dominé sans souci la première mi-temps et inscrit deux buts par l'intermédiaire de Jadon Sancho, le Borussia a coulé en seconde mi-temps et a dû s'en remettre à Roman Bürki, très solide, pour ne prendre qu'un seul but.

Leipzig prend de l'avance sur Francfort

Leipzig qui n'a pas tremblé face au VfL Wolfsburg et s'est imposé 2-0 reste accroché à la 3ème place du podium.

Le club profite dans le même temps de la défaite de Francfort face à Augsbourg 3-1 pour prendre six points d'avance sur son poursuivant direct.

Dans la course à la Ligue Europa, et notamment à la 6ème et dernière place qualificative, c'est en revanche plus serré puisque seulement deux points séparent Hoffenheim, 6ème, et Wolfsburg, 9ème.

Hoffenhein qui s'est imposé 2-0 face au Hertha Berlin.

Stuttgart en difficulté

Le champion du monde Benjamin Pavard et ses coéquipiers ont de nouveau chuté, cette fois-ci face à Leverkusen 1-0.

Stuttgart reste donc 16ème et ne compte plus que trois points d'avance sur Nuremberg et la 17ème place synonyme de descente directe en 2. Bundesliga.

Dans les autres rencontres, on note la victoire du Borussia Mönchengladbach face à Hanovre qui est quasiment condamné à la relégation.

Enfin, défaite de Fribourg sur la pelouse du Werder Brême 2-1.

CAF : résultats des coupes continentales

On connait dorénavant les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF.

Vainqueur 3-1 lors du match retour du CS Constantine, l'Espérance de Tunis sera opposée au TP Mazembe, qui a facilement disposé 4-1 du Simba Sports Club.

L'autre rencontre opposera, elle, le Wydad Casablanca, vainqueur de Horoya 5-0, à Mamelodi Sundowns.

Les Sud-Africains, battus lors du match retour par Al-Ahly, ont cependant pu compter sur leur écrasante victoire 5-0 lors du match aller pour se qualifier pour le dernier carré.

En Coupe de la confédération, le CS Safxien, le RS Berkane et le Zamalek ont validé leur ticket pour les demi-finales de la compétition.

Il faudra en revanche attendre le 22 avril pour connaître le nom du 4ème qualifié puisqu'en raison des troubles politiques au Soudan, le match retour entre l'Etoile du Sahel et al-Hilal a été reporté à cette date. Le match se deroulera sur terrain neutre, en Egypte.

Tour du Togo : victoire finale allemande

Cest le coureur allemand Julian Hellmann qui a remporté hier cette 28ème édition. A la deuxième place, on retrouve le Burkinabè Paul Daumont, suivi du Belge Sam Van De Mieroop.

Le premier Togolais, Hamza Assoumanou, se classe à la 19ème place.

Hier, Tobias Tetzlaff a remporté la dernière étape, un critérium de 22km en banlieue de Lomé.

Tiger Woods dans l'histoire

Cela faisait 11 ans qu'il n'avait pas gagné de majeur.

A 43 ans, et après quatre opérations au dos dont une a failli le laisser paralysé, Tiger Woods est revenu de très loin pour remporter son 15ème tournoi du Grand Chelem.

Devant des millions de téléspectateurs, le golfeur américain, deuxième avant la dernière journée a livré une dernière carte très solide pour s'imposer sur le parcours d'Augusta, en Géorgie, pour la 5ème fois.

Après avoir enfilé la tradtionnelle veste de blazer verte réservée aux vainqueurs, Tiger Woods est apparu très ému en conférence de presse.

"Après tout ce que j'ai traversé, j'ai de la chance de pouvoir refaire ça, à nouveau. On m'avait dit que je ne pourrais pas rejouer au golf et voilà que je gagne un tournoi, en étant deuxième au départ de la dernière journée, ce je n'avais pas fait les 14 premières fois, alors c'est tout simplement incroyable", a-t-il déclaré

Sa victoire a été saluée par de nombreuses personnes dont Donald Trump et Barack Obama.

Marathon de Paris : l'Ethiopie en force

Mainmise éthiopienne lors de cette 43ème édition du prestigieux marathon.

Chez les hommes, c'est Abrha Milaw qui s'est imposé, privant au passage le Kényan Paul Lonyangata, double vainqueur en titre, d'un inédit triplé parisien.

Chez les dames, c'est sa compatriote Gelete Burka, vice-championne du monde du 10 000m en 2015 qui l'a emporté en 2h22 min 47 sec.