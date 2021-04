Bundesliga J29 : Le Bayern Munich remercie le RB Leipzig

Le Bayern Munich n’en demandait sans doute pas tant au RB Leipzig.

Alors que les Bavarois souffrent actuellement, notamment en raison des absences sur blessure de Robert Lewandowski et Leon Goretzka, les victoires sont de plus en plus difficiles à obtenir, comme le prouve le match contre Wolfsburg remporté 3-2. Le classement devrait donc continuer à être serré. Oui mais voilà, les hommes de Hansi Flick sont bien aidés par la concurrence et surtout par les hommes de Julian Nagelsmann.

Eric Maxim Choupo-Moting a lui aussi inscrit un but contre Wolfsburg

Leipzig veut positiver

Vendredi soir, le RB Leipzig n’a pas réussi à faire mieux que 0-0 face au TSG Hoffenheim, pourtant seulement 12è au classement. Pour le jeune entraîneur, il est pourtant essentiel de ne pas mettre la pression à ses joueurs et de juste essayer de gagner tous les matchs jusqu’à la fin de la saison.

"Vous savez, j'ai un peu étudié la psychologie à l'université. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je ne pense pas que parler du titre à mes joueurs alors qu'on a sept points de retard soit extrêmement motivant pour eux. Bien au contraire, cela pourrait même les démotiver", a déclaré l'entraîneur du RB en conférence de presse. "Nous allons essayer de réaliser la meilleure saison du club, de gagner toutes nos rencontres, et comme je l'avais dit avant le match contre Hoffenheim, on verra bien à la fin".

Le but de Yussuf Poulsen face à Hoffenheim n'a pas été validé, l'attaquant danois avait touché le ballon du bras

Flick veut partir, le Bayern mécontent

À cinq journées de la fin du championnat, le Bayern possède donc une confortable avance et peut en toute logique croire au titre. Les Bavarois vont cependant devoir être très vigilants, car l’ambiance autour d’eux est loin d’être sereine.

Samedi après-midi, après la rencontre contre Wolfsburg, Hansi Flick a annoncé au micro du diffuseur allemand Sky qu’il souhaitait rompre son contrat avec le géant munichois, notamment en raison de ses désaccords multiples avec sa direction, Hasan Salihamidžić (le directeur sportif) en tête.

Hansi Flick et Hasan Salihamidžić ne s'entendent pas du tout

"Je n'ai fait qu'émettre ce souhait. Je sais aussi que j'ai un contrat. Pour moi, il était important que l'équipe l'apprenne aujourd'hui, après cette victoire importante, parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui commençaient à circuler", a déclaré l'entraîneur du Bayern Munich, qui a remporté six titres avec le club bavarois.

Et le Bayern Munich a répondu à cette déclaration de Hansi Flick en expliquant qu’il n’avait pas apprécié le caractère très publique de cette dernière. "Le FC Bayern désapprouve la communication unilatérale d'Hansi Flick et va, comme convenu, poursuivre les discussions après le match contre Mayence" peut-on lire dans le communiqué.

LDC : Dortmund revient dans la course

De son côté, le Borussia Dortmund a quelque peu comblé son retard sur l’Eintracht Francfort et la quatrième place, synonyme de qualification pour la C1. Les Borussen ont signé une belle victoire 4-1 face au Werder Brême, grâce à un nouveau doublé d’Erling Haaland. Dans le même temps, les Aigles ont été sèchement battus 4-0 par le Borussia Mönchengladbach. Les deux équipes ne sont donc plus séparées que par quatre points. Pour Marco Reus, le capitaine de Dortmund, il est évident que tout est encore possible.

"Tout le monde est en mesure de lire le classement et de voir combien de points de retard nous avons sur la Ligue des Champions. Nous avons cinq points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions, et il nous reste cinq rencontres à jouer. Nous devons gagner tous nos matchs", a martelé Marco Reus. "Nous l'avions dit il y a deux semaines. Nous en avons déjà gagné deux; mercredi, nous allons à Berlin pour affronter l'Union et nous devrons gagner si nous voulons garder une chance de nous qualifier pour la Ligue des Champions".

Face au Werder, Erling Haaland a inscrit ses 22è et 23è buts de la saison

Vingtième défaite pour Schalke 04

Dans le bas du classement, la bataille continue de faire rage. En perdant 3-0 contre le Bayer Leverkusen, le FC Cologne reste à la 17è place, tandis que suite à son match nul 0-0 face à Augsbourg, l’Arminia Bielefeld monte au 15è rang.

Attention toutefois : ce classement est à prendre avec des pincettes, car le match entre le Hertha Berlin, actuel 16è et barragiste, et Mayence, 14è, a dû être reporté, car le club berlinois est en quarantaine en raison d’un trop grand nombre de joueurs testés positifs à la Covid-19.

Seul Schalke 04 semble complètement hors course. Le club de la Ruhr a encaissé samedi sa 20ème défaite de la saison sur la pelouse de Fribourg 4-0.