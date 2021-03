Bundesliga J26 : Le Bayern Munich garde son avance

Même réduit à 10, suite à l'expulsion d'Alphonso Davies dès la 12è minute de jeu, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée du VfB Stuttgart et conserve ainsi la tête du classement.

Lewandowski à toute vitesse

Les Bavarois se sont en effet imposés 4-0 face aux Souabes. Un succès ponctué par un nouveau triplé pour Robert Lewandowski. Le Polonais se rapproche à toute vitesse de Gerd Müller et de son record de 40 buts inscrits en une seule saison en 1972. Si Lewandowski comptabilise 35 réalisations en seulement 26 journées, il se défend toutefois de vraiment penser à ce record.

"Je dois être patient. Nous jouons tous les trois jours, le stress est élevé. Je veux garder la forme, aller sur le terrain, faire mon travail et bien jouer. Je ne pense pas beaucoup à ce record. Presque pas du tout", a déclaré le meilleur buteur du championnat à l'issue de la rencontre.

Et trois buts qui font 35. Qui arrêtera Robert Lewandowski ?

En marge de cette rencontre, le staff de Stuttgart a de son côté confirmé que Silas Wamangituka, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, manquerait toute la fin de la saison en raison d'une rupture des ligaments croisés.

Leipzig enchaîne, Wolfsburg et Francfort aussi

Derrière le Bayern Munich, c'est le RB Leipzig qui est 2è. Vendredi soir, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld 1-0. Quatre points séparent toujours les deux équipes qui s'affronteront lors de la prochaine journée, c'est-à-dire le 3 avril prochain.

Marcel Sabitzer et ses coéquipiers du RB Leipzig attendent le Bayern Munich de pied ferme

A la troisième place, on retrouve le VfL Wolfsburg. Les Loups se sont imposés 2-1 contre le Werder Brême. Ils disposent toujours de quatre longueurs d'avance sur l'Eintracht Francfort, qui a battu l'Union Berlin 5-2 avec notamment un doublé pour André Silva. Ce nouveau carton de l'Eintracht, qui décidément réalise une très belle deuxième partie de saison, prouve pour son entraîneur Adi Hütter que son équipe peut aller chercher la Ligue des champions.

"J'ai toujours souligné que nous avions les moyens de faire ce que nous voulions. La pression n'est certainement pas de notre côté ici, à Francfort", a estimé l'entraîneur de l'Eintracht en conférence de presse. "Aujourd'hui, quatre titulaires étaient absents, nous avons donc dû jouer à notre meilleur niveau. Je suis très heureux que nous ayons à nouveau marqué trois points, et ce juste avant la trêve internationale".

L'Eintracht Francfort qui sera le prochain adversaire du Borussia Dortmund.

Filip Kostic est félicité par Daisuke Kamada et Luka Jovic. À l'image de son club, le Serbe réalise une grande saison

Dortmund accroché

Un BVB qui n'arrive pas à enchaîner les bons résultats. Une semaine après sa victoire face au Hertha Berlin, Dortmund n'a pas pu faire mieux que match nul 2-2 face au FC Cologne. Une vraie contre-performance pour les coéquipiers d'Erling Haaland qui luttent toujours pour revenir sur le quatuor de tête et donc se qualifier pour la C1. Après la rencontre, Emre Can a de nouveau déploré le manque de régularité de son équipe.

"Nous avons très bien commencé et ensuite, étrangement, nous avons abandonné. Nous avons perdu le contrôle. Je pense que nous manquions d'intensité aujourd'hui. Nous devons améliorer cela", a déploré l'international allemand à l'issue du match.

Erling Haaland ne sera parvenu à tromper Timo Horn qu'une fois. Pas suffisant néanmoins pour battre Cologne

Le Hertha respire, Schalke presque condamné

Dans le bas du classement, Mayence a remporté une victoire précieuse face à Hoffenheim 2-1. Une victoire qui lui permet de sortir de la zone rouge et d'occuper la 15è place. Le Hertha Berlin a lui aussi réalisé une bonne opération en battant le Bayer Leverkusen 3-0. Les Berlinois sont 14ès. En revanche, Schalke 04, battu sèchement par le Borussia Mönchengladbach 3-0, reste bon dernier et semble bel et bien condamné à la deuxième division.