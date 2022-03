Bundesliga J26 : le Bayern Munich cale, Dortmund revient

Pour la deuxième fois en deux journées de championnat, le Bayern Munich n’a pu faire mieux que 1-1. La faute à une équipe de Hoffenheim qui a su prendre les Bavarois à défaut au bon moment - en ouvrant le score par l’intermédiaire de Christoph Baumgartner - et qui est parvenu à tenir le point du match nul en défendant corps et âme ses cages en fin de rencontre.

Malgré ce nouveau partage de points, Julian Nagelsmann estime que son équipe va mieux depuis quelque temps :

"D'une manière générale, je trouve qu'on a fait un pas dans la bonne direction au cours de ces deux dernières semaines. Nous arrivons plus à avoir le contrôle sur les matchs. C'est important, car cela nous empêche de prendre des risques inutiles et de jouer de manière plus sereine", a déclaré le technicien allemand après ce choc contre son ancienne équipe.

Robert Lewandowski ne s'arrête plus : but n°29 pour le Polonais cette saison en Bundesliga

Dortmund revient à sept points

Le Bayern Munich qui voit Dortmund réduire légèrement l’écart, puisque ce dimanche, le Borussia s’est imposé 1-0 face à l’Arminia Bielefeld. Une courte victoire qui concrétise les efforts de l’équipe, comme l’a indiqué le milieu de terrain Marius Wolf à l’issue de la rencontre.

"Notre objectif, c'est de réaliser la meilleure saison possible. Nous abordons donc chaque rencontre avec l'envie de nous imposer. Maintenant, nous allons jouer contre Mayence, puis nous aurons encore une rencontre avant la trêve internationale. Nous allons montrer ce que nous savons faire, nous allons tout donner et faire en sorte de prendre les trois points", a déclaré le héros du match.

Ce mercredi, Dortmund se déplacera en effet sur la pelouse de Mayence - une rencontre qui avait été reportée en raison du nombre trop important de cas positifs à la Covid-19 au sein de l’équipe rhénane. En cas de succès, Marco Reus et ses coéquipiers reviendraient à quatre points du Bayern Munich.

Marius Wolf a permis au Borussia Dortmund de prendre trois points très précieux dans la course au titre

Quatre équipes en un point

Dans la course à la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen s’est incliné 1-0 à domicile face au FC Cologne dans le derby du Rhin. Une très mauvaise opération pour le Bayer, qui voit trois équipes revenir à un point de sa troisième place : le RB Leipzig, qui est allé gagner 6-1 sur la pelouse de Fürth, le TSG Hoffenheim, donc, ainsi que le SC Fribourg, qui s’est imposé 3-2 dans les dernières minutes face à Wolfsburg grâce à une superbe volée de Nico Schlotterbeck.

"Je n'ai jamais ressenti une telle explosion de joie dans ma vie. C'était vraiment particulier pour moi, je n'avais jamais marqué de but comme ça. C'est pourquoi je suis très heureux, et je crois que cela se voit", a déclaré le défenseur central, qui a eu du mal à cacher sa bonne humeur après la victoire.

De son côté, l’Union Berlin a été tenu en échec par Stuttgart, score final 1-1, tandis que l’Eintracht Francfort, bien que mené au score par le VfL Bochum, est parvenu à inverser la tendance pour finalement s’imposer 2-1.

La joie de Nico Schlotterbeck et du SC Fribourg après le but du 3-2 contre Wolfsbourg

Gladbach respire, le Hertha change de coach

Enfin, dans le bas du classement, le Borussia Mönchengladbach a battu le Hertha Berlin 2-0. Première victoire depuis un mois pour Marcus Thuram et ses coéquipiers, qui comptent désormais 30 points. Pas question pour autant de se laisser aller : il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour terminer cet exercice du mieux possible, estime Matthias Ginter :

"Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas cette saison. L'intensité et l'activité, par exemple : nous avons été actifs en première mi-temps, mais en seconde période, nous sommes retombés dans nos travers. Ce n'est pas comme si tout avait bien marché aujourd'hui et que nos problèmes étaient derrière nous", a martelé le défenseur central des Poulains. "Nous devons continuer à nous battre pour prendre des points en Bundesliga. Nous ne sommes pas dans une situation où l'on peut voir venir."

Felix Magath va entraîner son neuvième club en Bundesliga

Quant au Hertha Berlin, il est désormais 17è avec 23 points au compteur. En conséquence, l’entraîneur Tayfun Korkut a été limogé. Pour le remplacer, la Vieille Dame a fait appel à un vieux monsieur : Felix Magath, 68 ans. Champion d’Allemagne à la surprise générale avec Wolfsburg en 2009, Magath fait son grand retour en Bundesliga après dix ans d’absence.