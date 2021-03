Bundesliga J24 : Le Bayern Munich renverse Dortmund

Le Borussia Dortmund y a cru. Au moins pendant 26 minutes. Complètement dépassés ces dernières années à chaque fois qu’ils foulaient la pelouse de l’Allianz Arena, Marco Reus et ses coéquipiers étaient venus cette fois-ci à Munich avec un plan : frapper fort et rapidement. Et c’est ce qu’ils ont réussi à faire par l’intermédiaire de Erling Haaland, auteur de deux buts après seulement dix minutes de jeu.

Inarrêtable en première mi-temps, Erling Haaland a eu du mal en seconde période

Lewandowski sonne la révolte

Oui mais voilà, face au Bayern Munich, marquer n’est pas forcément le plus dur. C’est tenir sur la longueur qui peut s’avérer compliqué. Et c’est malheureusement ce qu’il s’est passé pour les Borussen qui, une fois le premier but encaissé, peu avant la demi-heure de jeu, ont semblé comme asphyxiés par les hommes de Hansi Flick. Finalement, les Bavarois se sont imposés 4-2, grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski. Ils conservent ainsi la tête du classement, avec toujours deux longueurs d'avance sur le RB Leipzig, qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de Fribourg.

Trois buts de plus pour Robert Lewandowski qui porte son total à 31 réalisations en Bundesliga

Pour Hansi Flick, s’il est évident que son équipe a eu du mal en début de match, comme souvent cette saison, la réaction des joueurs a été parfaite et la victoire méritée.

"En ce moment, dès que l'adversaire a une occasion en début de rencontre, il nous punit automatiquement. Mais je me focalise sur l'aspect positif : mon équipe est parvenue à revenir dans la rencontre. Après avoir été menés de deux buts, nous nous sommes réveillés et nous avons été plus présents dans les duels - après tout, le football est un sport de contact. Il était important de montrer que nous n'allions pas nous laisser faire", a insisté l'entraîneur du Bayern Munich. "Nous sommes revenus au score en première mi-temps, et puis nous nous sommes imposés en fin de rencontre en faisant preuve de réussite, même si j'estime que nous méritons cette victoire parce que nous nous sommes montrés dominateurs pendant 60-70 minutes".

Reus fustige l'arbitrage

De leur côté, les joueurs du Borussia Dortmund étaient évidemment déçus du résultat. Marco Reus s’est même montré énervé quant à l’arbitrage durant cette rencontre.

"Juste avant le but du 3-2, il y a eu une faute de la part d'un joueur du Bayern, du moins c'était notre sentiment sur le banc. Honnêtement, si c'était un Bavarois qui avait subi la faute, elle aurait clairement été sifflée. C'est comme ça ! Je ne veux pas dire que le Bayern bénéficie d'un bonus auprès des arbitres; mais si la faute avait été sur un joueur bavarois, elle aurait été sifflée", a estimé le capitaine du Borussia Dortmund.

Leverkusen revient dans la course

En raison de cette défaite, le Borussia Dortmund recule à la 6è place. C’est le Bayer Leverkusen, vainqueur du Borussia Mönchengladbach 1-0, qui lui pique la 5è place. Cette victoire, la première en championnat depuis le 6 février, permet aussi aux hommes de Peter Bosz de revenir dans la course à la Ligue des Champions puisque dans le même temps Wolfsburg, 3è, a chuté sur la pelouse d’Hoffenheim 2-1, et que Francfort, 4è, n’a pas pu faire mieux que match nul 1-1 face à Stuttgart. Leverkusen n’est donc plus qu’à trois points de retrouver une place dans le quatuor de tête.

Grâce à un Moussa Diaby étincelant, le Bayer a renoué avec le succès

Pour Peter Bosz, son équipe doit continuer ainsi afin que les bénéfices engrangés lors de la première partie de saison quasi parfaite de son équipe ne soient pas perdus.

"Comme nous avons effectué une bonne première partie de saison, nous sommes toujours dans le coup. C'est bien d'avoir gagné, mais il faudra qu'on enchaîne la semaine prochaine. En tous cas, la confiance est revenue", a déclaré le technicien néerlandais à l'issue de la rencontre.

Schalke toujours lanterne rouge

Dans les autres résultats de cette journée, le Hertha Berlin s’est imposé 2-1 dans les dernières minutes de jeu face à Augsbourg grâce à un but de Dodi Lukebakio. Cologne et le Werder Brême se sont quittés sur le score de 1-1. Vendredi soir, en match avancé de cette 24è journée, Schalke 04 et Mayence se sont séparés sur le score de 0-0. Les Knappen restent bons derniers au classement tandis que Mayence reste 17è, à une longueur de l’Arminia Bielefeld, qui a été tenu en échec à domicile par l’Union Berlin, score final 0-0.