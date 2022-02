Bundesliga J24 : Dortmund perd du terrain sur le Bayern

Le Bayern Munich aura dû attendre la 71è minute de jeu et un but de Leroy Sané pour sceller sa victoire face à l’Eintracht Francfort.

Cependant, difficile de dire que les Bavarois ont souffert sur la pelouse des Aigles tant ils ont dominé les débats pendant toute la rencontre. 69% de possession de balle, 21 tirs dont 9 cadrés, et tout cela malgré les absences de Thomas Müller, Leon Goretzka ou encore du capitaine Manuel Neuer.

Joshua Kimmich félicite Leroy Sané

Un match maîtrisé donc pour le leader, comme l’a confirmé après la rencontre Joshua Kimmich. "Je pense que nous avons livré une bonne performance, nous avons fait preuve d'engagement et de mental", a déclaré le milieu de terrain.

"Nous avons eu quelques occasions que nous n'avons pas réussi à convertir, mais nous avons malgré tout continué à croire en la victoire, nous avons continué à jouer vers l'avant, et nous avons fini par mériter cette victoire."

Le Borussia Dortmund cale à nouveau

Ce succès permet au Bayern Munich de reprendre huit points d'avance sur leur premier poursuivant, le Borussia Dortmund, qui n'a pu faire mieux que match nul 1-1 à Augsbourg.

Si le Borussia avait pris les choses en main en première mi-temps, ouvrant le score par l'intermédiaire de Thorgan Hazard, il a complètement coulé en seconde période et n'a pu éviter l'égalisation du FCA. Pour Julian Brandt, l'absence de nombreux joueurs tels que Marco Reus ou encore Erling Haaland ne suffit pas à expliquer la saison en dents de scie de son équipe.

"Je pense que ce sont plein de petits détails qui font que nous nous trouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. Je pense néanmoins que c'est difficile de passer son temps à se trouver des excuses. Nous avions l'effectif pour nous imposer aujourd'hui, cela s'est vu en première mi-temps. Mais à la fin, nous ne sommes pas vraiment contents de ce match nul", a affirmé Julian Brandt.

Leverkusen et Leipzig en position de chasseurs

Avec 50 points, Dortmund est toujours solidement accroché à sa deuxième place, mais doit se méfier du Bayer Leverkusen, qui a battu l'Arminia Bielefeld 3-0, ainsi que du RB Leipzig, vainqueur 1-0 à Bochum, qui se trouvent respectivement à six et dix points, mais qui semblent plus en forme que le Borussia.

Derrière, la bataille pour la Ligue des Champions est loin d'être terminée : si Leipzig occupe actuellement la quatrième place, synonyme de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, le SC Fribourg, qui s'est imposé 3-0 face au Hertha Berlin, et le TSG Hoffenheim, qui a battu Stuttgart 2-1, n'ont pas dit leur dernier mot.

Union se reprend, Gladbach et Wolfsburg ne décollent pas

Genki Haraguchi, auteur du premier but pour l'Union Berlin

Ces trois équipes n'ont que trois longueurs d'avance sur l'Union Berlin, qui a dominé Mayence 3-1. Après trois matchs sans victoire, le club de la capitale renoue avec le succès et met fin à une crise qui n'a jamais vraiment existé, si l'on en croit le capitaine Christopher Trimmel.

"En interne, nous n'étions pas au courant qu'il y avait une crise", a-t-il assuré après le match. "C'était plus un truc de médias. Cela ne nous a pas plus intéressé que cela. Le plus important pour nous, c'est la manière dont nous jouons. Nous aurions pu gagner face à Augsburg puis face à Bielefeld, mais nous n'y sommes pas parvenus. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés. C'est ça, la différence."

Un peu plus bas dans le classement, le choc entre le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg a tenu toutes ses promesses, mais s'est soldé par un match nul 2-2. Un résultat qui n'arrange aucune de ces deux équipes puisque Wolfsburg reste douzième avec 28 points tandis aue Gladbach est juste derrière, avec 27 unités au compteur.

Enfin, la lanterne rouge Greuther Fürth a encore grappillé un point, cette fois-ci face à Cologne, score final 1-1.