Bundesliga J23 : Leipzig et Hoffenheim dos à dos

Cette rencontre était particulière pour l'entraîneur de Hoffenheim, Julian Nagelsmann, qui sera à la tête du RB Leipzig la saison prochaine. Nagelsmann qui a tenu à montrer de quel bois il était fait : son équipe a pris l'avantage à la 22ème minute de jeu, grâce au 10ème but de la saison d'Andrej Kramaric. Par la suite, Leipzig a couru après le score, et a fini par égaliser en toute fin de rencontre grâce à son capitaine, Willi Orban. Score final 1-1. Un résultat tout à fait correct, selon Orban :

"La première mi-temps va clairement à Hoffenheim, en toute honnêteté. Nous n'avons pas été bons. Puis nous avons effectué quelques réglages, et nous nous sommes montrés plus conquérants en seconde période. Nous aurions probablement pu l'emporter, mais au final, ce match nul est justifié."

Leipzig et Hoffenheim ratent le coche

Un match nul qui n'arrange personne, puisque le RB Leipzig reste à la quatrième place avec 42 points, soit une longueur de retard sur le Borussia Mönchengladbach, tandis que Hoffenheim reste huitième avec 34 unités au compteur, à trois points de l'Eintracht Francfort, qui occupe la sixième place, la dernière qualificative pour une compétition européenne la saison prochaine.

Ralf Rangnick accueille son successeur, Julian Nagelsmann.

28 buts ont été inscrits au cours de cette 23ème journée de Bundesliga. Le prochain rendez-vous, ce sera en fin de semaine. Vendredi, Dortmund se rend sur la pelouse d'Augsburg, tandis que samedi, le Bayern Munich rendra visite au Borussia Mönchengladbach. Parmi les autres rencontres du weekend, il y aura Wolfsburg-Werder Brême, Bayer Leverkusen-Fribourg, ou encore Francfort-Hoffenheim. Cette dernière rencontre sera à suivre sur nos ondes ce samedi, à partir de 14h25 en temps universel.

Kudus s'empare du Maillot Jaune

En cyclisme, on courait hier la deuxième étape du Tour du Rwanda : 120 kilomètres entre Kigali et Huye, dans le sud du pays. C'est Merhawi Kudus qui s'est montré le plus rapide, bouclant l'étape en 3h02min17sec. Kudus s'impose devant le Polonais Przemyslaw Kasperkiewicz et un autre Erythréen, Biniyam Ghirmay. Au classement général, Kudus prend le Maillot Jaune, Kasperkiewicz est à deux secondes, tandis que le Rwandais Joseph Areruya complète le podium. Tenant du titre, Samuel Mugisha est pour le moment dixième. Troisième étape aujourd'hui : 213 kilomètres entre Huye et Rubavu, dans l'ouest du pays.