Bundesliga J23 : Le Bayern toujours poursuivi par Leipzig

Une semaine après sa défaite sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, le Bayern Munich s'est bien repris face à Cologne. A domicile, les Bavarois se sont imposés 5-1, avec notamment un but d'Eric Maxim Choupo-Moting. C'est la première réalisation de la saison en Bundesliga pour le Camerounais, qui s'est dit heureux d'avoir enfin pu ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs.

"En tant que joueur offensif, tu veux toujours marquer des buts ou délivrer des passes décisives. Parfois, ça met un peu plus de temps que d'habitude. Il faut savoir rester patient. Cela fait un moment que je suis dans le métier, j'ai de l'expérience. Il faut savoir rester serein. Au final, le plus important, ça reste le succès de l'équipe. Et je veux avoir du succès avec ces gars. Je prends beaucoup de plaisir avec eux. On s'entraîne bien, on joue bien, et si je peux apporter ma contribution, tant mieux. Je suis content d'avoir pu enfin le faire en Bundesliga", a déclaré Eric-Maxim Choupo-Moting à l'issue de la rencontre.

La joie et le soulagement du buteur Eric Maxim Choupo-Moting

Leipzig renverse Gladbach

Cette belle victoire permet au Bayern Munich de conserver la tête du classement et surtout de garder un peu d'avance sur le RB Leipzig. Deux points séparent toujours les deux équipes.

Les hommes de Julian Nagelsmann se sont aussi imposés samedi, mais de manière moins convaincante que ceux de Hansi Flick. Mené 2-0 par le Borussia Mönchengladbach, Leipzig a lutté jusqu'à la fin de match pour revenir dans la partie puis prendre l'avantage 3-2 dans les dernières secondes du temps additionnel grâce à un but d'Alexander Sorloth. A l'issue de la rencontre, l'attaquant Yussuf Poulsen a tenu à saluer l'état d'esprit de ses coéquipiers :

"C'est une victoire méritée. Nous avons réalisé une superbe prestation. Peu importe que nous ayons été menés 2-0, vu que nous avons été en mesure de réagir. La confiance est très grande quand tu livres ce genre de performances. Gladbach est une super équipe, et nous avons réussi à la battre, nous étions clairement les meilleurs sur le terrain. C'est bon pour le moral, notamment pour notre prochaine échéance. Mercredi, nous allons affronter Wolfsburg en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Ce sera chaud. Nous allons nous rendre coup pour coup", a estimé le Danois en fin de match.

Yann Sommer et Rami Bensebaini n'ont pu empêcher le but d'Alexander Sorloth

Dortmund revient dans la course à la C1

Derrière le Bayern Munich et le RB Leipzig, c'est toujours le VfL Wolfsburg qui complète le podium. Les Loups ont remporté leur duel face au Hertha Berlin 2-0, avec notamment un but du jeune défenseur français Maxence Lacroix, âgé de seulement 20 ans. C'est le 9ème match sans défaite de suite pour Wolfsburg, qui affrontera donc le RB Leipzig mercredi soir en ¼ de finale de la Coupe d'Allemagne.

Maxence Lacroix est l'un des meilleurs joueurs de Wolfsburg cette saison

A la 4è et dernière place qualificative pour la C1, on retrouve toujours l'Eintracht Francfort et ce malgré sa défaite sur la pelouse du Werder Brême 2-1. Mais les Aigles vont devoir faire attention dans les semaines qui suivent, car le Borussia Dortmund revient dans la course à la Ligue des Champions.

Samedi, le BVB a enchaîné un deuxième succès de rang en championnat en battant l'Arminia Bielefeld 3-0. Une victoire qui permet au club de la Ruhr de revenir à trois points de Francfort et de la 4è place mais surtout qui donne de la confiance aux joueurs. Après un début d'année 2021 compliqué, les résultats et la manière sont enfin de retour et cela fait du bien au moral de l'équipe, selon Emre Can.

"Même si nous menions au score, il fallait quand même défendre et continuer à se battre. Mener 1-0, ca ne veut rien dire en football. Il peut toujours se passer beaucoup de choses. Mais nous voulions mettre plus de buts, et nous y sommes parvenus. C'est super, ca fait trois victoires de suite maintenant, nous avons confiance en nos qualités. Une superbe semaine nous attend, et nous l'abordons avec beaucoup d'optimisme".

Le Borussia Dortmund qui aura besoin de cette confiance retrouvée mardi soir, puisqu'il affronte le Borussia Mönchengladbach pour une place dans le dernier carré de la Coupe d'Allemagne.

Jadon Sancho et Emre Can tapent la pause après le deuxième but de Dortmund

Schalke 04 licencie (encore) son entraîneur

Du côté du grand rival du BvB, Schalke 04, un maintien en première division semble de plus en plus compromis. Samedi après-midi, les Knappen ont lourdement chuté face au VfB Stuttgart 5-1. Cette 16ème défaite de la saison plonge un peu plus le club de Gelsenkirchen dans les bas-fonds du classement.

Avec seulement neuf points au compteur, Schalke 04 compte 8 points de retard sur Mayence, défait ce week-end par Augsbourg 1-0, mais surtout 9 sur l'Arminia Bielefeld, actuellement 16è et donc barragiste. Cette nouvelle déconvenue a provoqué une vague massive de départs : l'entraîneur Christian Gross, le directeur sportif Jochen Schneider, le coordinateur de l'équipe Sascha Riether et le préparateur physique Werner Leuthard ont tous été remerciés.

Dans les derniers résultats de cette journée, l'Union Berlin et Hoffenheim se sont séparés sur le score de 1-1 tandis que le Bayer Leverkusen a chuté à domicile face à Fribourg 2-1.