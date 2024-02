Bundesliga J23 : Bayer et Bayern s'imposent dans la douleur

Le leader et son dauphin ont gagné sur le score de 2-1, respectivement face à Mayence et à Leipzig. Dortmund s'est incliné à domicile face à Hoffenheim (2-3).

Vendredi soir, en ouverture de cette 23è journée, le Bayer Leverkusen s'est difficilement imposé face à Mayence. Granit Xhaka a certes ouvert le score dès la 3è minute, Mayence, qui lutte pour ne pas descendre à égalisé cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de Dominik Kohr.

Il a fallu attendre la 68è minute pour voir l'équipe de Xabi Alonso prendre un avantage définitif grâce à Robert Andrich. 2-1 score final. Nouvelle victoire pour le Bayer, pour le plus grand soulagement du technicien espagnol :

"C'était une rencontre compliquée. Ce n'était probablement pas notre meilleure performance, mais gagner ce genre de match est très important. Nous prenons trois points de plus, et nous continuons à aller de l'avant", a déclaré Xabi Alonso juste après le match.

Le Bayern Munich remercie Kane

Le Bayer Leverkusen n'est pas la seule équipe à avoir souffert ce week-end : samedi soir, le Bayern Munich a également eu du mal, face à Leipzig.

Les Bavarois se sont également imposés sur le score de 2-1 face au RB grâce à un doublé de Harry Kane, dont le but de la victoire à la cinquième minute du temps additionnel. Après trois défaites consécutives, les Bavarois veulent désormais repartir du bon pied, comme l'a expliqué l'attaquant anglais à l'issue de la rencontre :

"Je ne pense pas que ce soit un soulagement, vous savez, je me donne les moyens de marquer à tous les matchs. Mais c'est sûr qu'en tant qu'équipe, nous avons senti que nous pouvions nous créer plus d'occasions avec les joueurs que nous avons. Et je pense que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a estimé Harry Kane.

Harry Kane félicité par Jamal Musiala : une connexion qui fonctionne Image : Tom Weller/dpa/picture alliance

"Le premier but, nous l'avions travaillé la veille à l'entraînement. C'est pourquoi je suis très heureux que ce soit rentré. Nous avons besoin de plus de connexions entre nous. Nous avions cela, plus tôt dans la saison, mais pas vraiment ces dernières semaines. J'espère donc que nous pourrons nous appuyer sur notre performance d'aujourd'hui pour la suite."

Harry Kane qui a inscrit ses 26è et 27è buts en Bundesliga, et qui n'est plus qu'à 14 longueurs du record du nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga. Un record qui date de la saison 2020/2021 et dont le détenteur n'est autre que Robert Lewandowski.

Le Bayern Munich reste deuxième à huit longueurs du Bayer, donc, et compte désormais six points d'avance sur le VfB Stuttgart, qui n'a pu faire mieux que 1-1 face au 1.FC Cologne.

Dortmund offre la victoire à Hoffenheim

Mené au score au bout de 90 secondes par Hoffenheim suite à un but du Togolais Ihlas Bebou, Dortmund est parvenu à inverser la tendance en marquant deux fois en quatre minutes par l'intermédiaire de Donyell Malen et Nico Schlotterbeck. Mais en seconde période, un doublé de Maximilian Beier a permis à Hoffenheim de faire la différence. Défaite 3-2 pour les hommes d'Edin Terzic, qui a concédé que son équipe avait donné les clés de la victoire à son adversaire du jour :

"Nous sommes extrêmement déçus du résultat. Nous avons mal commencé la partie. C'est entièrement de notre faute. Mais par la suite, nous sommes parvenus à inverser la tendance et avons eu l'occasion en première mi-temps d'aggraver la marque. Mais une fois de plus, nous n'avons pas réussi à contrôler le match, nous avons donné l'occasion à l'adversaire de revenir. Et à la fin, nous avons été punis", a concédé Terzic.

Dortmund reste quatrième avec seulement un point d'avance sur le RB Leipzig.

A l'Image de Julian Ryerson, Dortmund a eu toutes les peines du monde face au TSG Hoffenheim d'Ihlas Bebou Image : Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Gladbach cartonne

L'Eintracht Francfort a arraché le nul 2-2 face à Wolfsburg grâce à un but dans les dernières minutes de l'international égyptien Omar Marmoush. Les Aigles restent sixièmes.

Nul également du côté de Brême entre le Werder et Darmstadt, score final 1-1.

Fribourg s'est incliné 2-1 face à Augsburg, tandis que Heidenheim est allé prendre un point de son déplacement à Berlin sur la pelouse de l'Union, score final 2-2.

Enfin le carton de la journée est à mettre au crédit du Borussia Mönchengladbach, qui a battu Bochum 5-2.

Lors de la prochaine journée, qui aura lieu ce week-end, Fribourg recevra le Bayern Munich, Stuttgart jouera à Wolfsburg tandis que le Bayer Leverkusen effectuera un court déplacement du côté de Cologne.