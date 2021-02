Bundesliga J22 : le Bayern perd, Leipzig revient dans la course

S’il y a encore dix jours, le titre semblait acquis au Bayern Munich, qui possédait alors sept points d’avance sur le RB Leipzig, la semaine dernière a tout changé. Tenus en échec lundi dernier sur leur pelouse par l’Arminia Bielefeld, les Bavarois se sont cette fois-ci inclinés sur celle de l’Eintracht Francfort.

Après son superbe but, Amin Younes a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Hanau, qui avait fait neuf victimes l'an passé

Une défaite 2-1 qui, conjuguée à la victoire du RB Leipzig 3-0 face au Hertha Berlin, n’arrange pas du tout leurs affaires. Les hommes de Hansi Flick ne comptent plus que deux points d’avance sur ceux de Julian Nagelsmann.

"On peut dire qu'on a perdu cinq points sur les deux derniers matchs, nous avions une bonne avance, et tout le monde commençait déjà à se plaindre parce que nous allions facilement gagner le championnat. Maintenant, il y a de nouveau du suspense. A nous de nous donner à 100% pour prendre des points. On verra bien ce qui se passera ensuite", a déclaré Leon Goretzka après la rencontre.

Leipzig reprend espoir

Du côté du RB Leipzig, après avoir fait une croix sur le titre ces dernières semaines, on croit de nouveau en ses chances, comme le confesse Marcel Sabitzer, buteur hier face au Hertha Berlin. Selon lui, il faut que le club profite de ces faux pas répétés du Bayern Munich.

"Il y a deux semaines, j'avais dit en interview que nous faisions notre propre parcours. Là, le Bayern Munich vient de perdre cinq points, tandis que nous, nous avons répondu présent. Nous restons au contact, nous nous battrons jusqu'au bout, et pour cela, il faut gagner tous les matchs, comme nous l'avons fait face au Hertha", a affirmé le milieu de terrain autrichien.

La course à l'Europe se resserre

Derrière le Bayern Munich et le RB Leipzig, ce sont Wolfsburg, vainqueur 3-0 de l’Arminia Bielefeld, et Francfort qui complètent le quatuor de tête. Cinquième au classement, le Bayer Leverkusen, qui a arraché le nul face à Augsbourg grâce à un but d'Edmond Tapsoba à la dernière minute de jeu, se trouve maintenant à cinq points de la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions.

Le premier but d'Erling Haaland face à Schalke 04

La donne se complique donc pour les hommes de Peter Bosz. Surtout que juste derrière, le Borussia Dortmund revient quelque peu dans la course à la C1. Opposé à Schalke 04 dans le grand derby de la Ruhr samedi, le BVB s’est imposé avec la manière 4-0 grâce notamment à un doublé de Erling Haaland. Le Norvégien et ses coéquipiers reviennent à un point du Bayer Leverkusen.

Schalke 04 condamné à la descente ?

Christian Gross, entraîneur de Schalke 04

Pour Schalke 04, cette défaite scelle sans doute le sort de leur saison. Avec seulement neuf points au classement, les Knappen se trouvent à huit points de leur premier concurrent direct, Mayence qui s’est de son côté imposé 2-1 face au Borussia Mönchengladbach. Pour Christian Gross, l'entraîneur de Schalke 04, l'important est maintenant pour son équipe de se battre afin de faire bonne figure jusqu’à la fin de la saison et de continuer à y croire malgré tout.

"Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps est un facteur important, j'en ai conscience. Mais je suis un battant. Et nous allons nous battre, faire en sorte de faire bonne figure dans les matchs restants", a déclaré le technicien suisse.

Dans les autres résultats, le VfB Stuttgart s’est imposé 1-0 sur la pelouse du FC Cologne, le SC Fribourg s’est incliné 1-0 face à l’Union Berlin et enfin Hoffenheim a battu le Werder Brême 4-0 avec notamment un but signé Ihlas Bebou.