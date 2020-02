Bundesliga J20 : le Bayern Munich vire en tête

Le choc du week-end entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach s'est terminé sur un match nul 2-2.

Mène 2-0 après 35 minutes de jeu suite à des réalisations d'Alasane Pléa et Jonas Hofmann, le RB Leipzig a réussi à revenir dans le match en deuxième mi-temps d'abord grâce à un but de Patrik Schik puis à un autre de Christopher Nkunku.

Ce dernier est arrivé juste après l'expulsion d'Alasana Pléa pour contestation en find e rencontre.

Pour Julian Nagelsmann, l'entraineur de Leipzig, malgré la physionomie un peu particulière du match, ce point du match nul, arraché dans les dernières minutes, est mérité.

"Revenir, c'est toujours une bonne chose, et nous y sommes parvenus. Nous avons mis la pression en deuxième mi-temps, et nous avons eu un peu de réussite sur notre premier but. Pareil sur le carton rouge pour Pléa. Personnellement, je ne l'aurai pas donné, mais la chance nous a encore souri. Ceci étant, Gladbach aussi a eu de la chance sur son deuxième but. Cela fait partie du jeu", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Le Bayern, nouveau leader

Un match nul qui profite en tout cas au Bayern Munich qui prend la tête du classement.

Le Bayern qui s'est de son côté imposé 3-1 face à Mayence.

Les trois buts bavarois ont été inscrits dans la première demi-heure permettant ainsi aux joueurs d'Hansi Flick de lever le pied en seconde période.

Cette victoire, la 6ème de suite pour le Bayern Munich, replace le champion en titre à sa position préférée, celle de leader.

Et selon l'entraineur du Bayern Munich, l'équipe semble enfin rentrée pleinement dans sa saison.

"Nous avons gagné 3-1, il s'agit de notre sixième victoire consécutive. Cette victoire, c'est aussi celle de l'art et de la manière : nous avons mené 3-0 grâce à trois occasions. Tout s'est relativement bien déroulé pour nous", a-t-il déclaré après la rencontre.

Dortmund monte sur le podium

A la troisième place, venant s'intercaler entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach, on retrouve le Borussia Dortmund.

Le BVB qui a signé le carton du week-end : victoire 5-0 face à l'Union Berlin grâce notamment à un nouveau doublé de la recrue hivernale Erling Haaland.

Le jeune Norvégien de 19 ans a déjà inscrit 7 buts en seulement trois matchs sous les couleurs de Dortmund.

Dans les autres rencontres, on note notamment le match nul de Schalke 04 sur la pelouse du Hertha Berlin 0-0. Les Knappen restent 6ème au classement.

De son côté, malgré sa défaite 2-1 face à Hoffenheim, Leverkusen conserve aussi sa 5ème place.

Dans le bas du classement, rien ne va plus pour le Werder Brême, de nouveau défait cette fois-ci par Augsbourg.

Le club, champion en 2004, est actuellement 16ème au classement et ne possède qu'un point d'avance au classement sur Düsseldorf, premier relégable.

Enfin Pardeborn, battu 4-2 par Wolfsburg, reste lanterne rouge.

Ligue des Champions de la CAF : résultats

En Ligue des Champions, le TP Mazembe termine en beauté. Victoire 3-1 face au ZESCO United ce qui permet aux Corbeaux de terminer en tête du groupe A. Ils seront accompagnés en quarts de finale par le Zamalek, qui a fait 0-0 en Angola face au Primeiro de Agosto.

Dans le groupe B, ce sont l'Etoile du Sahel, vainqueur 2-0 du FC Platinum, et Al Ahly, auteur d'un match nul 1-1 au Soudan face à Al Hilal, qui se rendent au tour suivant.

Dans le choc des qualifiés dans le groupe C (qui étaient déjà connus avant cette journée), les Mamelodi Sundowns ont battu le Wydad Casablanca 1-0.

Enfin, dans le groupe D, les qualifiés étaient là aussi connus. Si le Raja Casablanca a fini en beauté avec une victoire 1-0 face à l'AS Vita Club, l'Esperance de Tunis, tenante du titre, s'est inclinée 1-0 en Algérie sur la pelouse de la JS Kabylie.

Coupe de la Confédération : résultats

Dans le groupe A, le Pyramids FC sera accompagné d'un autre club égyptien : Al Masry, qui a fait match nul 1-1 au Nigeria face aux Enugu Rangers.

Malgré sa victoire 1-0 sur l'ESAE FC, le DC Motema Pembe termine troisième du groupe B. Les Congolais finissent à égalité de points (10) avec le Zanaco, mais les Zambiens, qui ont fait match nul 1-1 face au vainqueur du groupe, la RS Berkane, bénéficient d'une meilleure différence de buts (+4 contre 0).

Scénario encore plus cruel pour le Djoliba dans le groupe C : malgré sa victoire 2-0 contre les Bidvest Wits, les Maliens finissent 3èmes, à égalité de points avec Al Nasr, avec une meilleure différence de buts mais sur les confrontations directs, les Libyens ont été meilleurs.

Enfin dans le groupe D, le Hassania Agadir finit en tête avec 11 points, juste devant Enyimba, qui est allé gagner 5-2 en Côte d'Ivoire face au FC San Pédro.

Open d'Australie : et de 8 pour Djokovic !

Le Serbe a soulevé son 17ème tournoi du Grand Chelem en battant au bout du suspens l'Autrichien Dominic Thiem sur le score de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

C'est la 8ème fois que Novak Djokovic remporte l'Open d'Australie, il bat donc son propre record de victoire dans cette compétition.

Et il ne compte pas s'arrêter là.

En conférence de presse, il a confirmé vouloir battre le record de Roger Federer de victoires en Grand Chelem. Le Suisse en a remporté 20.

Novak Djokovic sera donc de nouveau à Melbourne la saison prochaine.

Chez les femmes, la victoire est revenue à l'américaine Sofia Kenin.

La tête de série n°15 a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en battant en finale l'Espagnole Garbiñe Muguruza en trois sets 4-6, 6-2, 6-2.

Superbowl : Donald Trump se trompe d'état dans un tweet

Cette nuit avait lieu à Miami le Superbowl, c'est à dire la grande finale du championnat de football amércain, un évement suivi par plus de 200 millions d'Américains.

Et suite à la victoire des Kansas Chiefs, le président américain a tweeté ceci : "Grand match, super comeback, sous une grosse pression. Vous avez si bien représentés le grand Etat du Kansas et, en fait, les Etats-Unis tout entier. Notre pays est fier de vous."

Le problème est que la ville de Kansas City ne se trouve pas dans l'état du Kansas mais dans celui du Missouri.

Le président américain a ensuite corrigé sa faute, mais des captures d'écran de son premier tweet avaient évidemment déjà circulées.